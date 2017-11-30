أوقفت رابطة الدوري الإيطالي قائد روما دانييلي دي روسي مباراتين لصفعه مهاجم جنوى لابادولا، وذلك في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1 الأحد الماضي في المرحلة الرابعة عشرة.

وطرد دي روسي عندما كان فريقه متقدما 1-0 لضربه لابادولا على وجهه، وتسبب بركلة جزاء سجل منها الأخير هدف التعادل في الدقيقة التالية.

ووجدت رابطة الدوري دي روسي مذنبا بسلوك غير رياضي مريب.

وسيغيب الدولي السابق بالتالي عن مباراتي فريقه ضد سبال وكييفو في المرحلتين المقبلتين.

وغرمت الرابطة يوفنتوس بمبلغ 10 آلاف يورو بسبب «هتافات مهينة» ضد كروتوني، كما أوقفت مدافع فيرونا الفرنسي توما هورتو ولاعب بولونيا اليوناني توروسيديس مباراة واحدة.