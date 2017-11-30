قال مهاجم ريال مدريد الشاب بورخا مايورال صاحب هدفي فريقه في لقاء إياب دور الـ 32 ببطولة كأس ملك إسبانيا أمام فوينلابرادا إنه يتدرب بقسوة «مثل الوحش» لاستغلال الفرص التي تتاح له.

وصرح اللاعب عقب قيادته الفريق الملكي للتأهل إلى ثمن النهائي «أقوم بعملي. أتدرب مثل الوحش لاستغلال الفرص المتاحة لي بتسجيل المزيد من الأهداف وإقناع المدرب زين الدين زيدان».

وأقر مايورال بأن فوينلابرادا «صعب الأمور» على فريقه، لكنه أشار إلى أن الهدف تحقق في النهاية وهو التأهل للدور التالي.

وتابع «ينبغي تهنئة فوينلابرادا على الأداء الذي قدموه، هم يتصدرون مجموعتهم بدوري الدرجة الثالثة وهذا يعني شيئا. لكننا في النهاية حسمنا التأهل لثمن النهائي».

وأبدى مايورال سعادته بعودة الويلزي بيل للمشاركة في المباريات بعد غياب شهرين للإصابة.