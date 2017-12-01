شق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو طريقه نحو المراكز الأولى لأعلى الحسابات من حيث المتابعة هذا العام على موقع إنستغرام، في الوقت الذي احتفظت فيه النجمة سيلينا غوميز بالمركز الأول.

واحتل رونالدو، الذي حصل على لقب أغلى لاعب كرة قدم هذا العام بإيرادات بلغت 93 مليون دولار، المركز الثاني بعد أن بلغ عدد متابعيه على إنستغرام 116 مليونا مقارنة بنحو 82.8 مليون متابع والمركز السادس العام الماضي.

وظلت غوميز في المركز الأول بعد أن زاد عدد متابعيها إلى 130 مليونا هذا العام من 103 ملايين العام الماضي.

ونشر رونالدو (32 عاما) وهو مهاجم في فريق ريال مدريد الإسباني صورا ومقاطع فيديو عديدة على إنستغرام هذا العام داخل ملعب الكرة وخارجه.

واحتلت ثلاث من تدويناته قائمة أعلى عشر تدوينات من حيث نقرات الإعجاب على إنستغرام خلال العام. ووثقت التدوينات الثلاث أسرته التي زاد عدد أفرادها.

وحصدت أشهر تدوينة له 11 مليون نقرة إعجاب في نوفمبر عندما أعلن مولد ابنته مع صديقته جورجينا رودريغيز.