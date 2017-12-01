٭ بداية «بيغ سام»: يتولى سام آلاردايس مدرب إنجلترا السابق تدريب إيفرتون بعد الاتفاق على عقد لمدة 18 شهرا مع الفريق المتعثر في البريمييرليغ.

٭ طرد كونتي: تعرض الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنجليزي للطرد في مباراة فريقه أمام سوانزي سيتي. وقالت صحيفة «ذا صن» إن كونتي تعرض للطرد بعد أن صرخ في وجه الحكم الرابع للمباراة اعتراضا على عدم حصول فريقه على ركلة ركنية أثناء المباراة.

٭ صدمة للغانرز: تلقى آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال ضربة موجعة، رغم فوز فريقه على هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة. وقال فينغر: تعرض لاعبنا الفرنسي ألكسندر لاكازيت لإصابة في الفخذ، وبالتأكيد سيغيب عن مباراة القمة أمام مان يونايتد.

٭ جيرو «طاف» كانتونا: ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن جيرو مهاجم أرسنال بات رابع الهدافين الفرنسيين في الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده بهذه الثنائية إلى 72 هدفا في البريمييرليغ، متجاوزا إيريك كانتونا أسطورة مان يونايتد الذي سجل 70 هدفا.

٭ تفوق محمد صلاح: بلغ عدد أهداف محمد صلاح نجم ليفربول هذا الموسم 17 هدفا في كل المسابقات، بعدما أحرز 5 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منها واحد في الدور التمهيدي.

ويتفوق صلاح في مجموع أهدافه بكل المسابقات على نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي أحرز 12 هدفا في الدوري الإسباني، و3 أهداف في دوري الأبطال، ونجم باريس سان جرمان نيمار الذي سجل بدوره 9 أهداف في «ليغ 1»، مقابل 6 أهداف في المسابقة الأوروبية.

٭ غياب بيل: قالت صحيفة آس إن ريال مدريد لا يريد المخاطرة بالنجم الويلزي بيل بعد غيابه لأكثر من شهرين بسبب الإصابة، وبالتالي فإن المدرب زيدان لن يشركه ضد بلباو في اللقاء المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يعاني من بعض الانزعاجات الطفيفة.

٭ دفعة لليوفي: ذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالي أن تدريبات اليوفي شهدت اثنين من الأخبار الجيدة بعودة خوان كوادرادو وفيديريكو بيرنارديسكي، حيث عمل الثنائي جنبا الى جنب مع باقي المجموعة بشكل طبيعي.