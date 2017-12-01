استبعدت فينوس وليامز لاعبة التنس الأميركية المتألقة أي احتمال لاعتزالها اللعب قريبا، مؤكدة أنها تطمح للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقدمت اللاعبة البالغة من العمر 37 عاما موسما ناجحا، في ظل غياب شقيقتها سيرينا بسبب الحمل والولادة، وصعدت للمركز الخامس في قائمة التصنيف العالمي بعد أن احتلت المركز الثاني في أستراليا المفتوحة وويمبلدون والبطولة الختامية.

وشاركت فينوس، الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في خمس دورات أولمبية اعتبارا من 2000 وفازت بثلاث ذهبيات في منافسات الزوجي مع شقيقتها سيرينا وبذهبية واحدة في منافسات الفردي.