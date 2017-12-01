عانى غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب لتخطي جاره ومضيفه لوس انجيليس ليكرز واحتاج شوطا إضافيا للفوز 127-123، فيما تألق لاماركوس الدريدج مجددا وقاد سان أنتونيو سبيرز لفوزه العاشر بين جماهيره وجاء على حساب الجريح ممفيس غريزليز 104-95 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب «ستايبلس سنتر»، تجنب غولدن تلقي هزيمة ثانية على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، بفوز صعب على ليكرز بعد شوط إضافي تألق فيه ستيفن كوري.

وبقي ووريرز ثانيا في ترتيب المنطقة الغربية خلف هيوستن روكتس الذي واصل عروضه المميزة وحقق فوزه السادس على التوالي والـ 12 في 13 مباراة خاضها في نوفمبر والـ 17 في 21 مباراة حتى الآن، بتغلبه على ضيفه انديانا بيسرز 118-97.

وعلى ملعب «اي تي اند تي سنتر»، قدم الدريدج أفضل مباراة في مسيرته بعدما دك سلة الضيف ممفيس غريزليز بـ 41 نقطة، ليقود سان انتونيو الى فوزه العاشر في 12 مباراة خاضها بين جمهوره والـ 14 بالمجمل في 21 مباراة.

وحقق الدريردج رقما قياسيا شخصيا للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن سجل 33 نقطة في مباراة الاثنين الماضي ضد دالاس مافريكس.