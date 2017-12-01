مدد الجناح الدولي رحيم سترلينغ الانتصارات المتتالية لفريقه مان سيتي المتصدر عندما سجل له هدف الفوز في الوقت القاتل بمرمى ضيفه ساوثمبتون 2-1 في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وسجل سترلينغ هدف الفوز بعد 3 ثوان من انتهاء الدقائق الخمس التي احتسبها الحكم وقتا بدلا من ضائع.

ومنح المهاجم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين التقدم للسيتي في الدقيقة 47، وأدرك الاسباني اوريول روميو فيدال التعادل في الدقيقة 75، قبل ان يفعلها سترلينغ في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أنها المرة الرابعة هذا الموسم التي يسجل فيها سترلينغ هدف الفوز (بعد الدقيقة 84) في مختلف المسابقات بينها المباريات الثلاث الأخيرة.

وهو الفوز الثاني عشر على التوالي لمان سيتي والثالث عشر هذا الموسم، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة معيدا الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين مطارده المباشر وغريمه التقليدي مان يونايتد الذي كان قد تغلب على مضيفه واتفورد 4-2 الثلاثاء الماضي.

واستعاد تشلسي حامل اللقب نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ليفربول 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزا بشق النفس على ضيفه سوانسي سيتي 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

وعزز البلوز موقعه في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جاره اللندني ارسنال الذي أكرم وفادة ضيفه هادرسفيلد بخماسة نظيفة.

وفرض الدولي الالماني مسعود اوزيل نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفا وصناعة هدفين، إلى جانب المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو الذي دخل في الشوط الثاني وسجل هدفين.

ومنح الفرنسي الكسندر لاكازيت التقدم للغانرز(3).

وانتزع ليفربول المركز الخامس من توتنهام بفوزه الكبير على مضيفه ستوك سيتي بثلاثية نظيفة بينها ثنائية للدولي المصري محمد صلاح الذي دخل في الشوط الثاني مكان دومينيك سولانك (67)، رافعا رصيده الى 12 هدفا هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام مهاجم توتنهام هاري كاين.

ومنح الدولي السنغالي ساديو ماني التقدم للريدز في الدقيقة 17.

ودفع مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بصلاح في الدقيقة 67، ونجح بعد 10 دقائق في تعزيز تقدم زملائه بالهدف الثاني من تسديدة بيسراه على الطائر من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من مانيه.

وأضاف صلاح هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 83.

وقاد المهاجم الدولي السابق واين روني فريقه ايفرتون الى استعادة نغمة الانتصارات بتسجيله هاتريك في مرمى وست هام يونايتد الذي يشرف على تدريبه مدرب ايفرتون السابق ديفيد مويز.

وسجل روني الهاتريك في الدقائق 18 و28 و66، وهو الاول له منذ 2272 يوما عندما سجل الهاتريك الأخير في الدوري وكان في 10 سبتمبر 2011.

وسجل اشلي وليامز الهدف الرابع في الدقيقة 78.