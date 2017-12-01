الأنظار ستكون شاخصة اليوم الى موقعة ملعب «سان باولو» التي تجمع نابولي المتصدر بضيفه يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة، وذلك في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولطالما ارتدت المواجهة بين الطرفين طابعا حماسيا خاصا، لكن أهمية مباراة ستكون مضاعفة لأن نابولي يتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة بعد فوزه بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة وعدم تلقيه اي هزيمة حتى الآن، فيما يحتل فريق «السيدة العجوز» المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن مضيفه الجنوبي.

وستقام المباراة اليوم لأن الفريقين يخوضان الأسبوع المقبل مباراتين مصيريتين في دوري ابطال اوروبا، حيث يحتاج نابولي الى الفوز الأربعاء على مضيفه فيينورد الهولندي وخسارة شاختار الأوكراني أمام مان سيتي من أجل اللحاق بالأخير الى الدور الثاني.

أما يوفنتوس، فيحتاج ايضا الى الفوز الثلاثاء على مضيفه اولمبياكوس اليوناني لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة منافسه سبورتينغ البرتغالي مع برشلونة الاسباني.

ويأمل كل من الفريقين أن يركز اللاعبون على موقعة اليوم عوضا عن التفكير بما ينتظرهم الأسبوع المقبل، وذلك لأن مباراة «سان باولو» قد تلعب دورا حاسما في السباق نحو اللقب رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.

ويسعى «أبناء مارادونا» الى تكرار سيناريو الزيارة الأخيرة ليوفنتوس الى ملعبه حين تغلب عليه 3-2 الموسم الماضي في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.

وسيحاول يوفنتوس جاهدا أن يضع حدا لمسلسل المباريات المتتالية لنابولي دون هزيمة في الدوري عند 26 مباراة، لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتا في مواجهة فريق المدرب ماوريتسيو ساري الذي يعول على تألق البلجيكي دريز مرتنز ولورنزو انسينيي والإسباني خوسيه كايخون الذين سجلوا معا 19 من أهداف فريقهم الـ 35 حتى الآن.

وقد يخوض يوفنتوس اللقاء بغياب أحد أهم عناصره بشخص مهاجم نابولي السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي خضع الاثنين لعملية جراحية بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده.

ويفتتح روما الرابع (31 نقطة) المرحلة على أرضه بمباراة سهلة ضد سبال الثامن عشر بغياب قائده دانييلي دي روسي الموقوف مباراتين.

فرنسا

ابتعد باريس سان جرمان في الصدارة بفوزه على ضيفه تروا 2-0، وواصل موناكو حامل اللقب نتائجه المخيبة بسقوطه أمام مضيفه نانت 0-1 في الوقت القاتل، في حين حقق مرسيليا فوزا سهلا على مضيفه متز 3-0 وارتقى الى المركز الثاني، وفاجأ ليل بغياب مدربه الأرجنتيني مارسيليو بييلسا، مضيفه ليون 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا.

وعزز بي اس جي موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة بفارق 10 نقاط أمام مرسيليا الذي ارتقى الى المركز الثاني، وبفارق نقطتين أمام ليون وموناكو، فيما بات رصيد نانت الخامس 26 نقطة.

واستغل سان جرمان جيدا هدية نانت وليل وبات يبتعد بفارق 12 نقطة عن ليون وموناكو.

ويدين باريس بفوزه الى نجميه البرازيلي نيمار والأوروغوياني كافاني، حيث افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 73 رافعا رصيده الى 9 أهداف في المركز الرابع على لائحة الهدافين، وعزز الثاني التقدم في الدقيقة 90، معززا موقعه في صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا.