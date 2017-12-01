تأهل برشلونة حامل اللقب إلى ثمن نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم بعد فوزه بتشكيلته الاحتياطية على ضيفه مورسيا من الدرجة الثالثة 5-0 في إياب الدور الرابع.

وتناوب على تسجيل أهداف برشلونة باكو الكاسير (16) وجيرار بيكيه (56) واليكس فيدال (59) ودنيس سواريز (73) وخوسيه امايز (78).

وكان الفريق الكاتالوني فاز ذهابا 3-0.

كما تأهل اشبيلية بفوزه على ضيفه قرطاجة من الدرجة الثالثة بأربعة أهداف للفرنسي وسام بن يدر (3 و6) والبرازيلي باولو غانسو (42) والأرجنتيني يواكين كوريا (66).

ويفتقد اشبيلية مدربه الارجنتيني ادواردو بيريزو الذي خضع الى عملية جراحية لمعاناته من سرطان البروستات، ويقوده مؤقتا مساعده ارنستو ماركوتشي.

وحقق لييدا اسبورتيو من الدرجة الثانية المفاجأة بإخراجه مضيفه ريال سوسييداد من الدور الرابع بعد أن حول تأخره أمامه 0-2 الى فوز 3-2.

وكان سوسييداد فاز ذهابا خارج ارضه 1-0.

وحذا فورمنتيرا من الدرجة ذاتها حذو لييدا اسبورتيو بإخراجه اتلتيك بلباو من الدور الرابع عندما فاز عليه بهدف وحيد سجله الفارو مونيث في الدقيقة 90.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا سلبيا.

وتأهل اتلتيكو مدريد بفوزه الكبير على التشي (ثالثة) بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها خيمينيز (31) وفرناندو توريس (33 و68)، وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا.

ولحق لاس بالماس بركب المتأهلين رغم خسارته امام ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بهدفين لهرنان توليدو (57) والفرنسي لويك ريمي (90) مقابل ثلاثة أهداف للتركي ايمري جولاك (42) وبورخا فالي (53 و80)، وذلك لفوزه 4-1 ذهابا.

كأس ايطاليا

تأهل ساسوولو وهيلاس فيرونا وتورينو الى الدور ثمن النهائي من كأس

ايطاليا بفوز الاول على باري 2-1، والثاني على جاره كييفو فيرونا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء

الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، والثالث على كاربي 2-0.

الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته في 13 الشهر المقبل:

فيورنتينا - سمبدوريا او بيسكارا (ثانية)

انتر ميلان - بوردينوني (ثالثة)

روما - تورينو (ثانية)

ميلان - هيلاس فيرونا

يوفنتوس - جنوى او كروتوني

لاتسيو - تشيتاديلا (ثانية)

نابولي - اودينيزي او بيروجيا (ثانية)

اتالانتا - ساسوولو (ثانية)