شعار البطولة (رويترز) حفل القرعة بتقديم لينيكر.. والكأس في يد كلوزه.. وحضور مارادونا



تفوح رائحة «مجموعة الموت» في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في روسيا، كون إسبانيا بطلة 2010 ليست ضمن المستوى الأول، وستسعى جميع المنتخبات الى تفادي مواجهتها خلال القرعة المقررة اليوم بقصر الكرملين في موسكو.

الأسطورة موجود

ووضعت المستويات استنادا الى التصنيف العالمي لشهر أكتوبر الماضي، وضم المستوى الأول منتخبات روسيا المضيفة وألمانيا حاملة اللقب والبرازيل والبرتغال والأرجنتين الوصيفة وبلجيكا وبولندا وفرنسا.

وجاءت إسبانيا في المستوى الثاني مع منتخبات قوية أيضا مثل انجلترا وكرواتيا والأوروغواي وكولومبيا وسويسرا والمكسيك والبيرو.

وإذا كان منتخب «لا روخا» فقد بريقه منذ جيله الذهبي المتوج بثلاثية (كأس أوروبا 2008 / مونديال 2010 / كأس أوروبا 2012)، فإنه لا يزال منافسا مرعبا وينظر إليه على أنه واحد من المرشحين البارزين للقب الى جانب ألمانيا حاملة اللقب والبرازيل بقيادة نجمها نيمار وفرنسا بلاعبيها الواعدين، خصوصا أن خولن لوبيتيغي أعاد لإسبانيا هيبتها بعد عروضها المخيبة في مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016.

وستتعرف ألمانيا بطلة كأس القارات على منافسيها في الدور الأول، حيث ستستهل حملة الدفاع عن لقبها في سعيها الى الاحتفاظ به في إنجاز لم يتحقق منذ 1962 عندما فعلتها البرازيل بقيادة نجمها الأسطوري بيليه.- «مجموعة الموت» الأكثر شراسة ستضم ألمانيا أو البرازيل وإسبانيا والسويد (التي أقصت إيطاليا في الملحق)، ونيجيريا أو المغرب.

لينيكر

ستكون هناك بالتأكيد مباراة نهائية قبل الأوان في حال وقعت إسبانيا في مجموعة واحدة مع ألمانيا أو البرازيل اعتبارا من الدور الأول.

وقال لوبيتيغي مؤخرا تعليقا على احتمال وقوع إسبانيا في مجموعة قوية: «مهما حدث في القرعة سنقبله بكل سرور وروح رياضية.. لا أضيع الطاقة في التفكير بمن أفضّل مواجهته، ومن لا أفضل مواجهته»، الوقوع في مجموعة قوية لا يمنع من التتويج بلقب كأس العالم، على العكس من ذلك، فقد فازت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا بالنسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم (على التوالي 2006، 2010 و2014) بعد أن كان كل واحد منها في مجموعة قوية.

وستضــم المجموعــة الأضعف منتخبات روسيا والبيرو وكوستاريكا والمملكة العربية السعودية. مع العلم أن منتخبين من نفس الاتحاد القاري لا يمكن أن يتواجدا في مجموعة واحدة، باستثناء القارة الأوروبية بمعدل منتخبين في مجموعة واحدة.وقررت اللجنة المنظمة للمونديال إجراء حفل سحب القرعة في قاعة الحفلات بالكرملين.

لينيكر وتقديم الحفل

سيقوم صاحب الحذاء الذهبي في مونديال 1986 الانجليزي غاري لينيكر بتقديم حفل سحب القرعة الى جانب الصحافية الروسية ماريا كوماندنايا.

القناص مع الكأس

أنا الهداف التاريخي

سيتم تقديم كأس العالم من قبل ميروسلاف كلوزه بطل العالم 2014 وأفضل هدّاف في تاريخ كؤوس العالم (16 هدفا).

كما ستكون المنتخبات السبعة الأخرى المتوجة باللقب العالمي ممثلة في هذا الحفل من طرف الفرنسي لوران بلان، الأرجنتيني دييغو مارادونا، البرازيلي كافو، الإسباني كارليس بويول، الإيطالي فابيو كانافارو، الأوروغوياني دييغو فورلان والانجليزي غوردون بانكس.

كما سيكون حاضرا في الحفل نيكيتا سيمونيان الروسي البالغ من العمر 91 عاما، والذي شارك في نسخة 1958 في السويد مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

تواجد دييغو

حضور مارادونا في حفل للفيفا يشكل حدثا بحد ذاته، ولاسيما عندما نتذكر الانتقادات اللاذعة التي وجهها القائد السابق للأرجنتين بطلة العالم 1986 الى الهيئة العالمية التي كان يرأسها السويسري سيب بلاتر. وأجرى خليفته مواطنه جاني إنفانتينو المصالحة بين الأسطورة «بيبي دي أورو» والفيفا.

آراء النجوم

قال قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريح لموقع الاتحاد الدولي للعبة: «حتى لو كانت هناك منتخبات أقوى من أخرى، أعتقد أن جميع المجموعات ستكون متوازنة إلى حد ما».

من جهته، أعلن قائد الأرجنتين وصيفة النسخة الأخيرة ليونيل ميسي أنه سيتابع حفل سحب القرعة إذا لم يكن لديه «أي مباراة أو حصة تدريبية».

أما بالنسبة لنيمار، الذي ودع المونديال الأخير على أرض بلاده بسبب الإصابة قبل أن يتعرض منتخب السيليساو لخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي، فقال إنه سيضع الفشار في الميكروويف وسأتصل بالأصدقاء والعائلة والجميع سيكون متسمرا أمام شاشة التلفزيون.

الشمري: الأخضر أمام «المانشافت».. غانم: مجموعتان«نار»

العجمي: منتخبان كبيران في مجموعة واحدة



عبدالمحسن الأيوبي

خالد الشمري محسن غانم محمد العجمي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أصقاع الأرض اليوم الى قصر الكرملين الحكومي في موسكو والذي سيحتضن مراسم سحب قرعة مونديال 2018.

وهناك ترقب كبير في انتظار ما ستسفر عنه القرعة النهائية التي ستحدد المجموعات الثماني في كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم. «الأنباء» كما عودتكم عاشت الأجواء ما قبل الحدث الكبير عبر أخذ آراء بعض نجوم كرتنا المحلية.

في البداية، وضع خالد الشمري عضو اتحاد الكرة قرعة افتراضية حيث توقع في الاولى وقوع كل من: (روسيا - المكسيك - تونس - نيجيريا)، والثانية: (المانيا - كولومبيا - ايسلندا - السعودية)، والثالثة: (البرازيل - الاوروغواي - مصر - كوريا الجنوبية)، والرابعة: (البرتغال - بيرو - ايران - استراليا)، أما الخامسة: (الارجنتين - سويسرا - الدانمارك - بنما)، والسادسة: (بلجيكا - انجلترا - السويد - صربيا)، والسابعة: (پولندا - كرواتيا - السنغال - اليابان)، والثامنة: (فرنسا - اسبانيا - كوستاريكا - المغرب)

وتابع الشمري: حسب التصنيف ما اتوقع مجموعة حديدية لكن ممكن تكون مفاجآت مثل خروج بعض المنتخبات من الدور الاول كپولندا وفرنسا او اسبانيا وانجلترا والبرتغال وهذه بالنهاية توقعات واحتمالات.

أما نجم القادسية السابق محسن غانم فقال: حسب التصنيف الحالي للمنتخبات فهناك مجموعة أو مجموعتين ناريتين. وتوقع غانم أن تظفر البرازيل باللقب، متمنيا في نفسه ان يحمل ميسي كأس العالم لأني اعشق الأرجنتين.

وبين غانم أن منتخبات المانيا وفرنسا وإسبانيا الأوفر حظا بعد السيليساو. في حين يرى عضو رابطة ريال مدريد في الكويت محمد العجمي أن بين 32 منتخبا هناك 4 منتخبات مرشحة للبطولة وهم: «اسبانيا - فرنسا - المانيا - البرازيل».

واعتقد العجمي أن قرعة المونديال ستسفر عن وقوع منتخبين كبار بمجموعة واحدة، كتوقع صعود احد المنتخبات العربية للأدوار المتقدمة مثل مصر. ‏وتوقع العجمي أن يكون المنتخب البلجيكي هو حصان المونديال الاسود والذي سيعيد ذكريات بلجيكا 86.

أسود الأطلسي يواجهون المتاعب في القرعة الافتراضية

مجموعة الموت هاجس بطولات كأس العالم

قرعة افتراضية

دائما ما تسفر قرعات البطولات الكبرى عن مجموعة تضم توليفة من المنتخبات القوية التي تثير حماس الجماهير وخاصة إذا كان الأمر يتعلق ببطولة كأس العالم التي ستتمخض قرعتها اليوم في العاصمة الروسية موسكو بكل تأكيد عن «مجموعة موت جديدة كما كان الحال دائما في جميع النسخ السابقة

البرازيل وإسبانيا واليابان والسويد، مجموعة محتملة قد تسفر عنها قرعة اليوم، التي ستقام في الكرملين لتوزيع لمنتخبات الـ 32 المشاركة في مونديال 2018 على ثماني مجموعات.

وقال اللاعب الإسباني السابق كارلوس بويول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد أن أجرى محاكاة للقرعة التي سيشارك في مراسمها غدا أسفرت عن المجموعة السابق ذكرها: «هل تتخيلون أن مجموعة الموت هذه يمكن أن تكون حقيقة؟ يا له من مونديال في انتظارنا».

وكان ما قام به بويول محض تجربة ولكن الحقيقة قد تكون أسوأ، حيث قد تحل أستراليا، بطل آسيا، بدلا من اليابان.

وسيغيب عن المونديال الروسي منتخبات كبرى مثل إيطاليا، صاحبة اللقب في 4 مناسبات، وتشيلي، حامل لقب كوبا أميركا، والولايات المتحدة الأميركية، أكبر منتخبات الكونكاكاف.

ولكن اللاعب الأوروغواياني دييغو فورلان، أحد أبرز النجوم الذين سيحضرون حفل القرعة اليوم يرى أن الأسماء أمر لا ثقل له في المونديال.

وقال فورلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية بمونديال جنوب أفريقيا 2010: «في البرازيل 2014 وقعت أوروغواي في مجموعة إنجلترا وإيطاليا وكوستاريكا، عبرنا نحن مع كوستاريكا، هذه هي كرة القدم، قد تقع في مجموعة سهلة وتخرج وقد تقع في مجموعة صعبة وتصعد».

ويعرف فورلان جيدا حقيقة ما يتحدث عنه، فقد وصلت أوروغواي خلال المونديال الأفريقي إلى الدور قبل النهائي، بعدما صعدت مع المكسيك من مجموعتهما في الدور الأول على حساب فرنسا وجنوب أفريقيا، البلد المضيف.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مؤخرا عن قائمة تضم المجموعات الأقوى في بطولة كأس العالم بأميركا عام 1994، اعتمادا على التصنيف الذي أقره لأول مرة في العام السابق على ذلك المونديال (1993)، حيث فازت مجموعة إيطاليا والمكسيك وإيرلندا والنرويج بلقب «مجموعة الموت».

وكان ذلك المونديال هو الأخير الذي ضم 24 فريقا، فقد بات الصراع أكثر شراسة بدءا من المونديال التالي الذي أقيم في فرنسا عام 1998 والذي شهد لأول مرة صعود فريقين فقط من كل مجموعة.

وكانت مجموعة رومانيا وإنجلترا وكولومبيا وتونس هي الأقوى من ناحية التصنيف في مونديال فرنسا، بيد أن المجموعة الرابعة التي كانت تضم إسبانيا وبلغاريا ونيجيريا وباراغواي كانت الأكثر تعقيدا.

وفي مونديال كوريا واليابان 2002 لا شك أن مجموعة الأرجنتين وإنجلترا والسويد ونيجيريا كانت هي مجموعة الموت.

وكان المنتخب الأرجنتيني هو ضحية تلك المجموعة بعد أن وصل إلى المونديال كأحد أبرز المرشحين للقب تحت قيادة مديره الفني مارسيلو بيلسا، ولكنه خرج من الدور الأول.

وبعد ذلك بـ 4 سنوات في ألمانيا، عادت الأرجنتين لتقع مرة أخرى في مجموعة صعبة مع هولندا وصربيا وساحل العاج، ولكنها نجحت في تلك المرة في الوصول إلى دور الثمانية.

وفازت بلقب المجموعة الأصعب في ذلك المونديال تلك التي ضمت إيطاليا وغانا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة الأميركية.

وطبقا لتصنيف الفيفا، كانت مجموعة إسبانيا وتشيلي وسويسرا وهندوراس هي الأكثر تعقيدا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، فيما كانت مجموعة ألمانيا وغانا والبرتغال والولايات المتحدة الأميركية هي الأكثر صعوبة في 2014.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرعة افتراضية من أجل توضيح طريقة قرعة كأس العالم، حيث أوقعت المنتخبات العربية في مجموعات متفاوتة القوة ووقع المنتخب المغربي في أقوى المجموعات بما تسمى «مجموعة الموت»، حيث ضمت المجموعة كلا من الأرجنتين والسويد والمكسيك، وقد أوقعت القرعة أيضا في المجموعة الأولى، وذلك بجانب منتخب البلد المضيف روسيا، ومنتخب سويسرا، وأستراليا، وجاء المنتخب السعودي في مجموعة عربية نارية مع نظيرة التونسي، في مجموعة واحدة إلى جانب فرنسا وإنجلترا.

أبوريدة: وديتان لـ «الفراعنة»

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يترقب عشاق كرة القدم المصرية نتائج القرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا، حيث يقع منتخب مصر في المستوى الثالث بحسب تصنيف «فيفا».

ومن موسكو، أكد رئيس اتحاد الكرة هاني ابوريدة أنه على ضوء ما ستسفر عنه قرعة المنتخب سيدخل في مفاوضات مباشرة مع مندوبي المنتخبات الموجودة في القرعة لحسم الوديات التي يخوضها الفراعنة قبل المونديال المقبل.

وقال أبو ريدة ان هناك وديتين في مارس المقبل سيتم حسمهما في روسيا قبل العودة، الى جانب وديات أخرى في معسكر الاستعداد للمونديال.

مستويات منتخبات العرس العالمي

مستويات المنتخبات

المستويــات التـــــي ستسحب على أساسها اليوم في موسكو قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا الصيف المقبل:

٭ المستوى الأول: روسيا (المضيفة)، ألمانيا (حاملة اللقب)، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، پولندا، فرنسا.

٭ المستوى الثاني: اسبانيا، البيرو، سويسرا، انجلترا، كولومبيا، المكسيك، الاوروغواي، كرواتيا.

٭ المستوى الثالث: الدنمارك، ايسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، ايران.

٭ المستوى الرابع: صربيا، نيجيريا، استراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية.

توزع المنتخبات الـ 32 على 8 مجموعات من 4 منتخبات، ولا يمكن وقوع منتخبين من اتحاد قاري واحد في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد اقصى في مجموعة واحدة.

وتقام النهائيات في روسيا بين 14 يونيو الى 15 يوليو.