.. وبدأت كأس العالم بعد إجراء القرعة أمس في العاصمة الروسية موسكو، اربطوا الأحزمة منذ هذه اللحظة بانتظار المونديال في صيف «2018»، استعدوا لمسابقة الكرة الأرضية في منافسات لا ترحم «والكبير فيها يأكل الصغير».

القرعة سحبت بتواجد أساطير كرة القدم- (رويترز)





أسماء اعتادت الألقاب ومعانقة الكأس ستجتمع في أكبر المنافسات مع أسماء تنافس بقوة، انتظروا كأس عالم ملتهبا ولن تندموا.

وقد حل المنتخبان السعودي والمصري إلى جانب روسيا المضيفة وأوروغواي، في المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بموجب سحب القرعة امس في موسكو.

وسحبت أمس القرعة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وشارك في مراسم السحب كذلك أساطير كرة القدم مثل الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي كافو والاوروغوياني فورلان والإسباني بويول

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والايطالي كانافارو.

وستكون السعودية في المركز الثاني في المجموعة، ما يعني انها ستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا في 14 يونيو المقبل، على ملعب لوجنيكي في موسكو.





وستكون السعودية اول منتخب عربي يخوض المباراة الافتتاحية للعرس العالمي، بينما تلتقي مصر مع اوروغواي بطلة النسخة الاولى عام 1930.

وتلتقي السعودية مع مصر في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة.

وهي المرة الثالثة التي تضع فيها القرعة السعودية في مواجهة منتخب عربي بعد الاولى عام 1994 في مشاركتها الاولى عندما كانت في المجموعة السادسة مع المغرب وبلجيكا وهولندا.

وقتها تغلبت السعودية على المغرب 2-1 وبلجيكا 1-0 وخسرت امام هولندا، لكنها بلغت الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها قبل ان تخسر امام السويد 1-3.

وكانت المرة الثانية في مونديال 2006 عندما وقعت في المجموعة الثامنة مع تونس واوكرانيا واسبانيا، فتعادلت مع الاول 1-1 وخسرت امام الثاني 0-4 والثالث صفر-1.









أسود الأطلس في مجموعة صعبةأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثانية الى جانب البرتغال واسبانيا وايران.ويشارك المغرب في النهائيات للمرة الاولى منذ 1998 والخامسة في تاريخه بعد 1970 و1986 و1994.

ولم ترحم القرعة المغرب واوقعته في مواجهة جارته البرتغال بطلة أوروبا 2016 واسبانيا حاملة اللقب العالمي عام 2010.

وهي المرة الثانية التي سيلاقي فيها المغرب البرتغال في العرس العالمي بعد الاولى في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة عام 1986 عندما فاز «أسود الاطلس» بثلاثية لعبد الرزاق خيري (19 و26) وكريمو (62) مقابل هدف لديامانتينو (80).

وعقب الفوز على البرتغال، بات المغرب أول منتخب عربي وافريقي يتأهل الى الدور الثاني بعدما كان تعادل مع پولندا وانجلترا سلبا، قبل ان يسقط امام المانيا الغربية بهدف لوثار ماتيوس في الدقيقة 87.

تونس مع إنجلترا وبلجيكا في «السابعة»لم ترحم القرعة منتخب تونس وأوقعته في المجموعة السابعة الى جانب بلجيكا وانجلترا وبنما.

وتشارك تونس للمرة الاولى منذ 2006 والخامسة في تاريخها بعد 1978 و1998 و2002.





وهي المرة الثانية التي تقع فيها تونس في مجموعة واحدة مع انجلترا





وبلجيكا في العرس العالمي.

والتقت تونس مع انجلترا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة في مونديال 1998 وكان الفوز حليف الانجليز بهدفين نظيفين سجلهما آلن شيرر وبول سكولز.

وواجهت تونس بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال 2002، وتعادلا 1-1.

ومنح مارك فيلموتس التقدم لبلجيكا في الدقيقة 13، ورد رؤوف بوزيان بعد 4 دقائق.

قرعة متوازنةوشهدت القرعة مواجهات متوازنة اذ يستهل المنتخب الألماني (مانشافت) حملة الدفاع عن لقبه العالمي بلقاء نظيره المكسيكي في 17 يونيو المقبل ضمن فعاليات المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.





ويلتقي المنتخب الألماني نظيره المكسيكي في العاصمة الروسية موسكو ثم يلتقي نظيريه السويدي والكوري في مدينتي سوتشي وكازان.

وأسفرت القرعة أيضا عن وقوع منتخبات فرنسا وأستراليا وبيرو والدنمارك في المجموعة الثالثة.

والأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

والبـرازيل وســويسـرا وكوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

وپولندا والسنغال وكولومبيا واليابان في المجموعة الثامنة.





الإيطالي كانافارو يسحب ورقة المنتخب السعودي- (رويترز) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو-(أ.ف.پ)

برنامج المباريات مع ملعب المدينة المضيفة بتوقيت الكويت

جانب من الاحتفال خلال مراسم سحب القرعة- (رويترز)

الخميس 14 يونيو

(٦:00) روسيا - السعودية (ملعب لوجنيكي في موسكو).

الجمعة 15 يونيو

(3:00) مصر - الأوروغواي (يكاترنبورغ)

(6:00) المغرب - ايران (سان بطرسبورغ)

(9:00) البرتغال - اسبانيا (سوتشي).

السبت 16 يونيو

(1:00) فرنسا - استراليا (قازان)

(4:00) الأرجنتين - ايسلندا (سبارتاك، موسكو)

(7:00) البيرو - الدنمارك (سارانسك)

(10:00) كرواتيا - نيجيريا (كالينينغراد).

الأحد 17 يونيو

(3:00) كوستاريكا - صربيا (سامارا)

(6:00) المانيا - المكسيك (لوجنيكي، موسكو)

(9:00) البرازيل - سويسرا (روستوف-اون-دون).

الاثنين 18 يونيو

(3:00) السويد - كوريا الجنوبية (نوفغورود)

(6:00) بلجيكا - بنما (سوتشي)

(9:00) انجلترا - تونس (فولغوغراد).

الثلاثاء 19 يونيو

(3:00) پولندا - السنغال (موسكو)

(6:00) كولومبيا - اليابان (سارانسك)

(9:00) روسيا - مصر (سان بطرسبورغ).

الأربعاء 20 يونيو

(٣:00) البرتغال - المغرب (لوجنيكي، موسكو)

(٦:00) الأوروغواي - السعودية (روستوف-أون-دون)

(٩:00) ايران - اسبانيا (قازان).

الخميس 21 يونيو

(٣:00) فرنسا - البيرو (يكاترنبورغ)

(٦:00) الدنمارك - استراليا (سامارا)

(٩:00) الأرجنتين - كرواتيا (نوفغورود).

الجمعة 22 يونيو

(٣:00) البرازيل - كوستاريكا (سان بطرسبورغ)

(٦:00) نيجيريا - ايسلندا (فولغوغراد)

(٩:00) صربيا - سويسرا (كالينينغراد).

السبت 23 يونيو

(٣:00) بلجيكا - تونس (سبارتاك، موسكو)

(٦:00) ألمانيا - السويد (سوتشي)

(٩:00) كوريا الجنوبية - المكسيك (روستوف-اون-دون).

الأحد 24 يونيو

(٣:00) انجلترا - بنما (نوفغورود)

(٦:00) اليابان - السنغال (يكاترنبورغ)

(٩:00) پولندا - كولومبيا (قازان).

الاثنين 25 يونيو

(٥:00) السعودية - مصر (فولغوغراد)

(٥:00) الأوروغواي - روسيا (سامارا)

(٩:00) إسبانيا - المغرب (كالينينغراد)

(٩:00) إيران - البرتغال (سارانسك).

الثلاثاء 26 يونيو

(٥:00) الدنمارك - فرنسا (لوجنيكي، موسكو)

(٥:00) أستراليا - البيرو (سوتشي)

(٩:00) نيجيريا - الأرجنتين (سان بطرسبورغ)

(٩:00) ايسلندا - كرواتيا (روستوف-اون-دون).

الأربعاء 27 يونيو

(٥:00) كوريا الجنوبية - ألمانيا (قازان)

(٥:00) المكسيك - السويد (سامارا)

(٩:00) إنجلترا - بلجيكا (كالينينغراد)

(٩:00) بنما - تونس (سارانسك).

الخميس 28 يونيو

(٥:00) اليابان - پولندا (فولغوغراد)

(٥:00) السنغال - كولومبيا (سامارا)

(٩:00) إنجلترا - بلجيكا (كالينينغراد)

(٩:00) بنما - تونس (سارانسك).

السبت 30 يونيو « دور الـ 16»

(٥:00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (قازان) (المباراة 1)

(٩:00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (سوتشي) (المباراة 2).

الأحد 1 يوليو

(٥:00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (لوجنيكي) (المباراة 5)

(٩:00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (نوفغورود) (المباراة 6).

الاثنين 2 يوليو

(٥:00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (سامارا) (المباراة 3)

(٩:00) أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (روستوف-اون-دون) (المباراة 4).

الثلاثاء 3 يوليو

(٥:00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (سان بطرسبورغ) (المباراة 7)

(٩:00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (سبارتاك) (المباراة 8).

الجمعة 6 يوليو «ربع النهائي»

(٥:00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2 (نوفغورود) (ربع النهائي 1)

(٩:00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4 (سبارتاك) (ربع النهائي 2).

السبت 7 يوليو

(٥:00) الفائز في المباراة 7 - الفائز في المباراة 8 (سامارا - ربع النهائي 3)

(٩:00) الفائز في المباراة 5 - الفائز في المباراة 4 (قازان - ربع النهائي 4).

الثلاثاء 10 يوليو «نصف النهائي»

(٩:00) الفائز في ربع النهائي 1 - الفائز في ربع النهائي 2

(سان بطرسبورغ)

- الأربعاء 11 يوليو - (٩:00) الفائز في ربع النهائي 3 - الفائز في ربع النهائي 4

(لوجنيكي)

- السبت 14 يوليو - (٥:00) مباراة تحديد المركز الثالث (سان بطرسبرغ)

- الأحد 15 يوليو -(٦:00) المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في موسكو.

المجموعة A المجموعة B المجموعة C المجموعة D روسيا البرتغال فرنسا الأرجنتين السعودية اسبانيا استراليا ايسلندا مصر المغرب بيرو كرواتيا أوروغواي ايران الدانمارك نيجيريا