تشهد المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم مباراة قمة بين الغريمين ارسنال الرابع ومان يونايتد الثاني اليوم.

وينتظر تشلسي الثالث وحامل اللقب فرصة تشديد الخناق على مان يونايتد عندما يستضيف نيوكاسل.

ويتصدر مان سيتي الترتيب برصيد 40 نقطة من 42 ممكنة، وهو الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن بعد ان حقق 13 فوزا مقابل تعادل واحد، ويأتي مان يونايتد ثانيا وله 32 نقطة، مقابل 29 لتشلسي و28 لأرسنال.

أرسنال سيفتقد لاكازيت القادم من ليون الفرنسي بعد تعرضه الى إصابة في الفخذ امام هيدرسفيلد.

ولم يفز مان يونايتد على اي من الفرق الكبيرة خارج ارضه منذ أن تولى مورينيو الاشراف على الفريق، إذ حصد 3 نقاط وسجل هدفا واحدا في سبع مباريات ضد تشلسي وارسنال ومان سيتي وليفربول وتوتنهام.

من جانبه، يتحين تشلسي باشراف مدربه الايطالي انطونيو كونتي الفرصة للتقدم اكثر في الترتيب بعد ان تحسنت عروضه في الفترة الأخيرة وفوزه على ضيفه نيوكاسل الثاني عشر، سيضعه شريكا ليونايتد في المركز الثاني في حال خسارة الأخير امام أرسنال.

وسيكون على الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وضع حدا لنزيف النقاط بعد الخسارة امام ارسنال 0-2 والتعادل مع وست بروميتش البيون 1-1 ثم امام ليستر سيتي 1-2 في المرحلة السابقة وتراجع الفريق الى المركز السابع برصيد 24 نقطة، عندما يحل ضيفا على واتفورد.

ويحل ليفربول الخامس برصيد 26 نقطة ضيفا على برايتون العاشر بحثا عن فوز جديد ايضا يبقيه على مقربة من فرق الصدارة.

ويلعب ايضا ايفرتون مع هيدرسفيلد، وست بروميتش البيون مع كريستال بالاس، وليستر سيتي مع بيرنلي، وستوك سيتي مع سوانسي سيتي.

إيطاليا

تفتتح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي بلقاء يجمع تورينو مع اتالانتا.

فرنسا

يملك باريس سان جرمان فرصة الابتعاد أكثر في الصدارة عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ الثامن عشر اليوم في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي.

ويغرد فريق العاصمة خارج السرب هذا الموسم في سعيه الى استعادة اللقب المحلي الذي ناله 4 مرات متتالية في السنوات الخمس الاخيرة قبل ان يفرمله موناكو الموسم الماضي بإحرازه لقبه الاول منذ العام 2000.

ويبتعد باريس سان جرمان بفارق 10 نقاط عن مطارده المباشر مرسيليا. ويتميز فريق العاصمة بقوته الهجومية الضاربة المكونة من الثلاثي كافاني، متصدر لائحة الهدافين برصيد 17 هدفا، ونيمار، الخامس على اللائحة بتسعة اهداف، والواعد كيليان مبابي المعار من موناكو والذي سجل 4 أهداف حتى الآن. وسجل الثلاثي 30 هدفا من الاهداف الـ 47 للفريق الباريسي في الدوري.

من جانبه، يستقبل موناكو (الرابع) أنجيه التاسع عشر قبل الأخير.

ويلعب ايضا ليل السابع عشر مع تولوز الخامس عشر، ونيس الرابع عشر مع ميتز الأخيـر، وريــن الثامن مع اميان الحادي عشر، وتروا الثالث عشر مـع غانغان السادس عشر.