يبدو برشلونة مرشحا للعودة الى سكة الانتصارات عندما يستضيف سلتا فيغو اليوم في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما سيكون غريمه ريال مدريد حامل اللقب أمام رحلة غامضة الى الباسك عندما يحل ضيفا على اتلتيك بلباو.

ويدخل برشلونة مباراته مع سلتا فيغو الذي يحتل المركز التاسع، وهو يسعى الى المحافظة أقله على فارق النقاط الأربع الفاصل بينه وبين ملاحقه فالنسيا.

وخلافا لمباراة المرحلة الماضية، لا يبدو سلتا فيغو قادرا على مقارعة النادي الكاتالوني الذي حسم المواجهة الأخيرة بين الفريقين على «كامب نو» بخماسية نظيفة.

وبعد أن فشل في ايجاد طريقه الى الشباك في ست مباريات على التوالي في جميع المسابقات (538 دقيقة)، وهو أمر لم يحصل معه منذ سبعة أعوام، سيحاول ميسي تجديد الموعد مع الشباك اليوم.

أما النادي الملكي فيحل ضيفا على أتلتيك بلباو ساعيا إلى الحفاظ اقلها على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن غريمه الأزلي برشلونة.

وسيحاول رجال زيدان الاستفادة من الوضع المعنوي الصعب لبلباو الذي لم يحقق الفوز في المراحل الخمس الأخيرة، من أجل منح فريقهم فوزهم الخامس تواليا على منافسهم الباسكي، والبقاء في دائرة المنافسة كما حال جارهم اتلتيكو مدريد الثالث بنفس عدد النقاط والذي يلعب على ارضه أيضا ضد ريال سوسييداد السابع، في مباراة يسعى من خلالها الى المحافظة أقله على سجله الخالي من الهزائم.

ويلعب ايضا اشبيلية الخامس مع ديبورتيفو لا كورونا.

ألمانيا

يسعى بايرن ميونيخ الى النهوض من كبوته عندما يستضيف هانوفر العاشر في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الالماني.

وكان بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية مني بخسارته الثانية هذا الموسم والأولى تحت اشراف مدربه الجديد-القديم يوب هاينكيس، عندما سقط امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 السبت الماضي، فتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر ووصيفه الموسم الماضي لايبزيغ الى 3 نقاط عقب فوز الاخير على فيردر بريمن.

وسيحاول لايبزيغ استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي مضيفه هوفنهايم السابع.

ويلعب أيضا شالكه مع كولن، وبوروسيا دورتموند مع باير ليفركوزن السادس، وتراجع بوروسيا دورتموند الى المركز الخامس بعدما كان في الصدارة قبل 7 مراحل، وفيردر بريمن السابع عشر مع شتوتغارت الثاني عشر، وماينتس الثالث عشر مع اوغسبورغ الثامن.