قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي إيقاف البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان مباراة لحصوله على بطاقة صفراء أمام موناكو الأحد الماضي.

وسيغيب نيمار بالتالي عن مباراة فريقه ضد ليل 9 الجاري ضمن المرحلة السابعة عشرة من البطولة.

وكانت لجنة الانضباط اتخذت قرارا بإيقاف نيمار مباراتين بعد ان طرد في مباراة مرسيليا في المرحلة العاشرة، فأوقف أمام نيس في 27 أكتوبر، وكانت الثانية مع وقف التنفيذ، لكن حصوله على بطاقة صفراء في المباراة التي فاز فيها سان جرمان على موناكو حامل اللقب 2-1 فعل عقوبة الإيقاف في المباراة الثانية.