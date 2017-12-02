حجز فالنسيا، ثاني ترتيب الدوري، مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس اسبانيا دون عناء، بعدما جدد اول من امس فوزه على ضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية وهذه المرة بنتيجة 4-1.

وسجل فالنسيا، الطامح الى احراز لقب المسابقة للمرة الأولى منذ العام 2008 والثامنة في تاريخه، 39 هدفا في مبارياته الـ 15 الأولى لهذا الموسم في جميع المسابقات، أي أكثر بـ 17 هدفا من المجموع الذي سجله الموسم الماضي في مبارياته الـ 15 الأولى.

ولحق فالنسيا بالأندية الكبرى الاخرى ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية وفياريال.