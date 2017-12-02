نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما ذكرته تقارير إعلامية حول أن أستراليا قد تحرم من مقعدها في كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه يراقب «عن كثب» المشاحنات الداخلية بين أندية قمة بأستراليا واتحاد كرة القدم في البلاد. وكان الفيفا قد منح الاتحاد الأسترالي مهلة كان مطالبا خلالها بالتوصل إلى حل لنزاع داخلي حول عدد أعضاء الجمعية العمومية التي تضم حاليا عشرة أعضاء.

وبات الفيفا بصدد تعيين ما يسمى بـ «لجنة التطبيع» للمساعدة في تسيير شؤون كرة القدم بأستراليا. وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين شهدت رقابة مماثلة من جانب الفيفا، خلال مشوار المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم 2018.