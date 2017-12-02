أعلنت مجلة «شوونن جومب» Shonen Jump المختصة في صناعة الألعاب والأفلام الكرتونية عن امكانية ادماج شخصيتي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني مانويل نوير في السلسلة الكرتونية اليابانية «كابتن تسوباسا» والمعروفة في الشرق الأوسط تحت اسم «الكابتن ماجد».

وفي محاولة لنشر السلسلة الكرتونية عالميا، أشارت المجلة في موقعها على الإنترنت الى أن هناك مفاوضات جارية بين منتجي هذه السلسلة ورونالدو مهاجم ريال مدريد وميسي مهاجم برشلونة ونوير حارس مرمى بايرن ميونيخ من أجل استغلال صورتهم التجارية في هذا العمل.

السلسلة الكرتونية بحلتها الجديدة ستعرض على موسمين منفصلين كل منهما مكون من 24 حلقة، وسيسعى «كابتن تسوباسا» او «الكابتن ماجد» أن يصبح أفضل لاعب في العالم معلنا التحدي لفريق الثلاثي رونالدو وميسي ونوير.