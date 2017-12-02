أعلن لاس بالماس الاسباني لكرة القدم ان جناحه الدولي فيتولو سيغيب لمدة شهر بسبب اصابة في عضلات الفخذ.

ويلعب فيتولو في صفوف لاس بالماس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد حتى يناير 2018.

وخرج فيتولو (28 عاما) من مباراة لاس بالماس وديبورتيفو لا كورونا (4-1 و2-3) باكيا بعد تعرضه الى إصابة في الفخذ الأيسر اثر اصطدامه بالبرازيلي غييرمي.

وانتقل فيتولو من اشبيلية الى اتلتيكو مدريد الصيف الماضي مقابل 37.5 مليون يورو.

وفي حال تأكدت فترة غياب فيتولو، فانه قد لا يشارك مجددا في صفوف لاس بالماس لأنه سيبدأ مشواره مع أتلتيكو بداية العام الجديد.