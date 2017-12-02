قرر لاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل مواعيد ست من مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا وذلك بعد قرعة البطولة التي أجريت أمس الجمعة في العاصمة الروسية موسكو.

وعدل الفيفا توقيتات بدء مباريات الدنمارك مع أستراليا وفرنسا مع بيرو وكوريا الجنوبية مع المكسيك وألمانيا مع السويد وبولندا مع السنغال وكولومبيا مع اليابان في الدور الأول للبطولة.

وتقام فعاليات البطولة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين على ملاعب 12 استادا في 11 مدينة.

ويلتقي المنتخب الروسي المضيف نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.