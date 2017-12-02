رغم الآمال والتوقعات الكبيرة تعثر الأمريكي الشاب كلارينس كامينجز وفشل في حسم لقب وزن 69 كيلوجراما في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في أنهايم بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية بينما ذهب اللقب للكوري الجنوبي وون جيونج-سيك الذي سجل رقما إجماليا بلغ 326 كيلوجراما.

وكان أصحاب الضيافة يعلقون الكثير من الآمال على كامينجز (17 عاما) الذي سبق له الفوز باللقب العالمي على مستوى الشبان والناشئين أكثر من مرة لكنه تعثر في محاولاته الثلاث وفشل في تسجيل رقم إجمالي.



وحصل منافس تايلاند تايرات بونسوك (321 كيلوجراما) على المركز الثاني والفضية بينما كانت البرونزية من نصيب الفرنسي برناردين ماتام (318 كيلوجراما).



كما فشل المنافس التونسي كارم بن هنية في محاولاته ولم يسجل رقما إجماليا رغم أنه كان المصنف الأول في هذا الوزن ومن ثم كان مرشحا للمنافسة على الذهبية.



وكان ويس بارنات أخر أمريكي يحرز ميدالية في بطولة العالم عندما احتل المركز الثالث في وزن 108 كيلوجرامات الذي لم يعد له وجود في 1997.



وستنافس الأمريكية ماتي روجرز في وزن 69 كيلوجراما في وقت لاحق من اليوم السبت كما تنافس مواطنتها سارة روبلز في وزن فوق الثقيل يوم الثلاثاء المقبل.



وبكل جدارة توجت الرومانية لوريدانا ايلينا توما بطلة أوروبا بلقب وزن 63 كيلوجراما لتصبح أول بطلة أوروبية في البطولة الحالية واحتفلت في العيد الوطني لبلادها.

وتفوقت الرباعة الرومانية على منافستين كولومبيتين هما لينا ريفاس ومرسيدس بيريز.