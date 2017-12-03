أكد مدرب يوفنتوس ماسيلميانو أليغري أن تفوق فريقه على نابولي يعود بالأساس لنجاحه في الحد من خطورة الخصم، مشيرا إلى أن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم.

وتحدث أليغري بعد اللقاء مع «ميدياست» قائلا: «كان اختبارا قويا، أدينا شوطا أولا طيبا ثم في الشوط الثاني نابولي ضغطنا بشكل كبير، لكن لم نمنحهم فرصا كبيرة، بل أعتقد حتى إن ريينا قام بمعجزة في كرة ماتويدي».

وأضاف: «يجب أن نهنئ نابولي على ما يقدمونه، نحن ما زلنا خلفهم بنقطة، أكدوا أنهم المرشحون للقب السكوديتو وحقيقة يلعبون كرة جميلة جدا.

الآن علينا أن ننقل تركيزنا للقاء الثلاثاء أمام أوليمبياكوس للعبور لدور الستة عشر من دوري الأبطال».