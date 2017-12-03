ألمح مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو إلى إمكانية التعاقد مع مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال مورينيو في تصريحات صحافية: «اللاعبون لديهم الحق في اختيار الطريق الذي يرغبون فيه، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، كما أن محاولات الأندية للحفاظ على نجومها أمر منطقي أيضا».

وبسؤاله حول إمكانية أن يكون مسرح الأحلام وجهة أوزيل المقبلة، علق مورينيو: «لا أحب الحديث عن هذه الأمور».

وواصل: «ربما يقرر أي لاعب مغادرة فريقه لأسباب مختلفة، ربما يوافق على الرحيل بالمجان أو ينتظر عرضا سخيا».

وينتهي عقد أوزيل في صيف 2018 ويسعى نادي مان يونايتد وبرشلونة للتوقيع معه في يناير المقبل.