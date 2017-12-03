بايرن يبتعد في الصدارة

سان جرمان يتجرع طعم الهزيمة الأولى

حسم مان يونايتد مباراة القمة أمام مضيفه أرسنال بالفوز 3-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب «الإمارات»، ضرب مان يونايتد بقوة في الشوط الأول وتقدم بهدفين حملا توقيع انطونيو فالنسيا (4)، وجيسي لينغارد (11). ليستيقظ بعدها أرسنال من هول المفاجأة ويضغط بقوة على الشياطين إلا أن لاعبي المدرب أرسين فينغر عاندهم الحظ في الكثير من الكرات لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد أرسنال لأجواء المباراة وقلص الفارق عن طريق مهاجمه الكسندر لاكازيت (49).

إلا أن جيسي لينغارد قضى على آمال أرسنال بتسجيله الهدف الثالث (63).

وشهدت المباراة طرد نجم مان يونايتد بول بوغبا (74).

ورفع مان يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أرسنال 28 نقطة بالمركز الخامس تاركا المركز الرابع لليفربول.

من جهته، ضرب تشلسي حامل اللقب بقوة وهزم ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1. ورفع فريق المدرب الإيطالي انتونيو كونتي رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث.

افتتح دوايت غايل التسجيل لنيوكاسل (12). وعادل هازارد لتشلسي (21). وأضاف موراتا الهدف الثاني لفريقه (33). واختتم هازارد النتيجة للبلوز من ركلة جزاء (74).

وواصل ليفربول نتائجه الجيدة بتحقيق فوزه الثالث على التوالي خارج قواعده وجاء على حساب ضيفه برايتون 5-1 وجاء بنكهة برازيلية. سجل أهداف ليفربول ايمري جان (30) وروبرتو فيرمينو (32 و48). وفيليبي كوتينيو (87). ولويس دانك (89 هدفا في مرماه). بينما سجل هدف برايتون غلين موراي (51 ركلة جزاء).

ورفع ليفربول رصيده الى 29 نقطة في المركز الرابع.

وتواصلت معاناة توتنهام بتعادله مع مضيفه واتفورد 1-1. ورفع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رصيده الى 25 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام بيرنلي، مستفيدا من الهزيمة الرابعة للأخير هذا الموسم وجاءت على يد مضيفه ليستر سيتي 1-0.

وفاز ايفرتون على ضيفه هادرسفيلد 2-0.

وأصبح كريستال بالاس أول فريق في دوري الأضواء منذ عام 1950 يفشل في تسجيل أي هدف في مبارياته العشر الأولى خارج ملعبه، وذلك بتعادله مع ضيفه وست بروميتش البيون 0-0 (آخر فريق يحقق هذا الأمر كان مان سيتي عام 1950 بـ12 مباراة متتالية دون هدف بعيدا عن ملعبه).

وفاز ستوك سيتي على ضيفه سوانسي سيتي 2-1.

من جهته، تبدو كل الظروف مهيأة امام مان سيتي المتصدر برصيد 40 نقطة من 42 ممكنة لتحقيق فوز جديد عندما يستضيف وست هام.

ويلعب ايضا بورنموث مع ساوثمبتون.

إسبانيا

أهدر برشلونة المتصدر فرصة العودة الى سكة الفوز وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده الى 36 نقطة من 42 ممكنة، بفارق 5 نقاط عن مطارده فالنسيا الذي يحل على خيتافي الثاني عشر اليوم.

وكان الفريق الكتالوني عادل مضيفه فالنسيا 1-1 في الدقائق الأخيرة من الجولة الماضية.

على ملعب «كامب نو» وأمام اكثر من 63200 الف متفرج، افتتح سلتا التسجيل عن طريق ياغو اسباس (20). وعادل ميسي التسجيل بعدها بدقيقتين (22). وتقدم برشلونة بهدف لويس سواريز (62). ورد عليه سلتا فيغو بهدف التعادل عن طريق غوميز (70).

فيما يلتقي ليغانيس مع فياريال، وايبار مع اسبانيول، ولاس بالماس مع ريال بيتيس.

وعلى ملعبه الجديد «واندا متروبوليتانو»، تجنب اتلتيكو مدريد الخسارة الاولى، وحول تخلفه 0-1 الى فوز على ضيفه ريال سوسييداد 2-1 رافعا رصيده الى 30 نقطة ومعززا موقعه في المركز الثالث.

وفاز اشبيلية على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0.

ألمانيا

استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب توازنه وابتعد في الصدارة بعد فوزه على ضيفه هانوفر 3-1، مستفيدا من السقوط الكبير لوصيفه وملاحقه لايبزيغ أمام مضيفه هوفنهايم 0-4 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده الى 32 نقطة وابتعد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن لايبزيغ الذي مني بهزيمة كبيرة.

وتعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه باير ليفركوزن 1-1.

ورفع دورتموند رصيده الى 22 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة خلف هوفنهايم.

وفاز فيردر بريمن على حساب ضيفه شتوتغارت 1-0.

ويلعب اليوم فولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ الذي سيتقدم ايضا على لايبزيغ في حال فوزه، وهرتا برلين مع اينتراخت فرانكفورت.

فرنسا

تجرع باريس سان جرمان المتصدر طعم الهزيمة للمرة الاولى هذا الموسم بسقوطه، امام مضيفه ستراسبورغ 1-2 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي.

وتوقف رصيد سان جرمان عند 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن مرسيليا، فيما صعد ستراسبورغ العائد الى الدرجة الاولى، من المركز الثامن عشر الى الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وتختتم المرحلة اليوم فيلعب سانت اتيان مع نانت، وكاين مع ليون، ومونبلييه مع مرسيليا.