أكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم في كرة القدم المقررة في روسيا الصيف المقبل، أن بلاده ستستفيد على الأمد الطويل من جميع المنشآت التي عملت على تطويرها وبنائها من أجل الحدث العالمي.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، أكد اليكسي سوروكين من قصر المؤتمرات في الكرملين أن المنتخب الروسي لكرة القدم تحت ضغط كبير بسبب الآمال المعقودة عليه.

وذكر سوروكين أن المدن الـ11 المضيفة بحاجة الى تطوير البنية التحتية مثل بناء مطارات وفنادق جديدة، ناهيك عن ملاعب كرة القدم التي يمكن ان تزيد اهتمام الجماهير وحضورها.

وأشار سوروكين الى أن «شيئا من البنية التحتية لم ينشأ خصوصا لكأس العالم»، مضيفا «لا شيء لا لزوم له، لا شيء زائدا على الحاجة، كل شيء سيستخدم من قبل المواطنين الروس في السنوات المقبلة».

وسيكلف المشروع بأكمله 11.5 مليار دولار (9.7 مليارات يورو) بحسب الأرقام الرسمية، ونحو ثلث هذا المبلغ من تمويل القطاع الخاص.

واعتبر سوروكين ان روسيا جاهزة بنسبة 80 % لاستضافة الحدث، وأن الملاعب السبعة الجديدة ستستضيف ثلاث مباريات قبل كأس العالم للتأكد من أنها على أتم الاستعداد.

إلا أن سوروكين يشدد على أن الاجراءات العقابية لم تؤثر على التحضيرات للبطولة العالمية، حتى الآن لم يقف في طريقنا أي شيء. لم يحصل أي اقتطاع من برنامج البنية التحتية الذي بدأت حكومتنا بتطبيقه منذ بضع سنوات.

وفي ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياضة، اعترف سوروكين بأن «الضغط موجود» على المنتخب الوطني، مستطردا «لكنني واثق من انهم لاعبون محترفون ويمكنهم التعامل مع الأمر».

وتابع: «في تاريخ مبارياتنا، أظهرنا أداء متواضعا مع فرق لم نعتبرها قوية جدا، وأظهرنا أحيانا أداء متميزا ضد فرق قوية جدا»، معتبرا أنه لا يمكن استبعاد أحد عن المنافسة أو الاستخفاف بأحد في نهائيات الصيف المقبل.