لم ترحم القرعة المنتخبات العربية السعودية ومصر وتونس والمغرب، وأوقعتها في مجموعات صعبة بينها منتخبان في مجموعة واحدة (مصر والسعودية).

وتعليقا على القرعة، قال رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت في بيان: «أنا سعيد لكون القرعة قد وضعتنا في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الروسي، وسعيد لأنها فرضت مواجهتنا للمنتخب المصري الشقيق».

أضاف: «مباريات الافتتاح عادة ما تخطف الأضواء، لذلك سيكون المنتخب السعودي في واجهة الحدث الأبرز في المونديال، وهو أمر إيجابي من أكثر من زاوية، ومواجهتنا للمنتخب المصري في هذه المجموعة قد تكون فرصة ليعبر أحدنا إلى الدور الثاني، بل إنني لا أبالغ إذا قلت إن المنتخبين قد يحالفهما التوفيق في العبور معا».

وعلق مدرب تونس نبيل معلول على القرعة قائلا: «ليست هناك قرعة سهلة أو صعبة كل المنتخبات ستكون جاهزة لتشريف كرة القدم في بلادها، سنلعب ضد أفضل المنتخبات في السنوات الأخيرة، فبلجيكا تحتل المركز الخامس عالميا، وانجلترا تحسن مستواها كثيرا بعد تغيير مدربها (غاريث ساوثغيت حاليا)».

وأضاف: «المنتخب التونسي سيدافع عن حظوظه كاملة، نحن سنخوض المباراة الأولى ضد الانجليز ونحن نعرف الكرة الانجليزية جيدا، يجب أن نظهر أنه بإمكاننا اللعب على أعلى مستوى، وأمامنا فرصة خوض مباريات ودية ضد منتخبات بمستوى انجلترا وبلجيكا حتى نكون على أتم الاستعداد لمواجهتهما في المونديال».

وتابع: «يجب عدم إغفال بنما التي ستسعى لأن تكون مفاجأة البطولة (...) ليس لدينا ما نخسره يجب ان نظهر الوجه المشرف للكرة التونسية وهذه المشاركة يجب ان تكون أفضل مشاركة في تاريخنا».

من جانبه، علق مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رينار على القرعة قائلا: «أعتقد ان الجميع كان يريد ان يتفادى إسبانيا لكنها القرعة ويجب ان نقبل بهذا التحدي. هذه هي كأس العالم وذلك هو المستوى العالمي ويجب أن نواجهه بقوة».