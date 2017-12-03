الخامسة (البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، صربيا)

٭ مدرب البرازيل تيتي رفض التعليق عن منافسيه، وقال «اقتناعي الوحيد هو ان الفريق البرازيلى يجب ان يحقق مستويات قوية». وردا على سؤال حول إمكانية مواجهة ألمانيا أو المكسيك في ثمن النهائي، رفض المدرب البرازيلي التعليق واكتفى بالقول «اتركوني أستخدم طاقتي على المتغيرات التي يمكنني التحكم فيها: وضع خدمات لوجيستية جيدة، وإجراء تدريبات جيدة للسماح للاعبين بالتطور في أفضل الظروف».

٭ مدرب سويسرا غلسون فرنانديز اعتبر ان خوض «المباراة الأولى ضد البرازيل هو حلم لكن بموضوعية ستكون مجموعة صعبة، صعبة جدا. كوستاريكا وصلت الى ربع النهائي قبل أربعة أعوام وصربيا منتخب جيد مع أفراد موهوبين ليس لدينا ما نخسره. هذا تحد في انتظارنا وسنقوم بكل ما يلزم لنكون على قدره».

٭ مدرب كوستاريكا أوسكار راميريز اعتبر ان البرازيل هي الأوفر حظا في المجموعة، مشيرا الى انه «سيكون مهما بالنسبة إلينا ان نفوز على صربيا في المباراة الأولى، ومع نتيجة جيدة ضد سويسرا في الجولة الختامية، يمكننا ان نتأهل».

٭ مدرب صربيا بالوكالة ملادن كرستاييتش: «المجموعة صعبة، وبالبرازيل بالتأكيد هي المرشحة.

السادسة (ألمانيا، المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية)

٭ مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف «خائف؟ لا لست كذلك بالتأكيد، المكسيكيون نعرفهم منذ كأس القارات، والسويديون منتخب أوروبي نعرفه أيضا، وحدها كوريا الجنوبية ستكون غير معروفة لدينا.

٭ مدرب كوريا الجنوبية شين تاي- يونغ «ألمانيا منتخب كبير، وخصم صعب جدا. حاليا، لا أتمتع بثقة كبيرة حيال المباراة. من حسن حظنا اننا لن نواجههم سوى في الجولة الثالثة (الأخيرة) من المجموعة».

٭ مدرب السويد يان اندرسون «ستكون المباريات صعبة. بعد الملحق ضد ايطاليا، أشعر بثقة كبيرة جدا لدى فريقي».

٭ مدرب المكسيك الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو قال «انها مجموعة صعبة، وسننافس بطل العالم والمصنف اول عالميا، إنه منتخب ممتاز.

السابعة (بلجيكا، بنما، تونس، انجلترا)

مدرب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينيز أعرب عن ترقبه للقاء المنتخب الانكليزي، قائلا «عشت 21 عاما في انجلترا لذا سيكون الأمر مميزا (...) هذه كأس العالم، ونحن أمام قرعة تبعث على التحدي. أمامنا الكثير من السفر (بين المدن الروسية)، ونحن نتطلع الى ذلك». أضاف «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين (في انجلترا) (...) لديهم أدوار مهمة في أندية مهمة، ويتمتعون باللعب مع منتخب بلادهم».

٭ مدرب منتخب بنما الكولومبي هرنان داريو غوميز «أنا سعيد لأن اللاعبين سعداء بالمجموعة التي وقعوا فيها. أردنا أن نلعب مع الأفضل، وحصلنا على ما كنا نتمناه. بلغنا كأس العالم بسعادة ونواصل ذلك. سنحاول الاستفادة من المشاركة. أتخيل اللاعبين وهم يفكرون في المباراتين ضد إنجلترا وبلجيكا. العقبة عالية، ولكننا سنعمل بجد لنؤكد أحقيتنا بالتواجد في هذا المونديال ولكي يستفيد البنميون منه. انجلترا لديها الكثير من اللاعبين المعروفين وتوجت بطلة للعالم. بلجيكا لديها لاعبون كبار في البطولات الكبرى. تونس ليس لديها العديد من اللاعبين المعروفين ولكنها خصم صعب».

٭ مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت «علينا ان نكون مستعدين لكل مباراة». وأعادت القرعة الى ذاكرة ساوثغيت ذكرى الفوز على تونس 2-صفر في الدور الأول لكأس العالم 1998 في فرنسا، عندما كان لايزال لاعبا. وقال «أتذكر مباراة تونس 1998، كانت الأمر الأول الذي مر في ذهني (في سحب القرعة)».

الثامنة (پولندا، السنغال، كولومبيا، اليابان)

٭ مدرب منتخب كولومبيا الأرجنتيني خوسيه بيكيرمان «هذا مونديال، وعلينا ان نلعب. كل خصم في كأس العالم يسبب مشكلات». وأضاف «پولندا لم تشارك في كأس العالم منذ زمن (2006) الا انها تملك لاعبين مهمين. اليابان تتمتع بلاعبين أقوياء. السنغاليون سريعون، علينا العمل كثيرا والتعامل مع كل مباراة على حدة».

٭ مدرب اليابان البوسني وحيد خليلودزيتش «كان يمكن ان نكون في مجموعة أصعب في مجموعتنا لكل منتخب نقاط قوة. المباراة (الأولى) ضد كولومبيا ستكون حاسمة. بالنسبة الى اليابان، ستكون فرصة لتحقيق الثأر (بعد الخسارة 1-4 في الدور الأول لمونديال 2014). وأعرف السنغال جيدا پولندا لديها أحد أفضل المهاجمين مع (روبرت) ليفاندوفسكي ولدينا سبعة أشهر لتحديد أهدافنا والاستعداد لتحقيقها وأريد ان يكون اللاعبون جاهزين لكأس العالم».

٭ روبرت ليفاندوفسكي مهاجم پولندا: «انها ليست مجموعة سهلة وبالتالي لن نكون المرشحين. من الجميل مواجهة منتخبات مهمة من جميع القارات. انا سعيد على الخصوص بالمواجهة ضد كولومبيا وزميلي في بايرن ميونيخ الالماني خامس رودريغيز».

٭ اليو سيسيه مدرب السنغال: «لن تكون هناك اي مباراة سهلة، ولكنني مقتنع بأن لاعبي المنتخب لهم الإمكانيات لكتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم السنغالية».