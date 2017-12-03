القاهرة - سامي عبدالفتاح

يقوم وفد المنتخب في روسيا، ويضم المدير الفني هيكتور كوبر والمدرب محمود فايز وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، بجولة في المدن التي سيخوض بها الفراعنة مبارياتهم، على أن يتم خلالها تفقد الملاعب وفنادق الإقامة إلى جانب معرفة الأجواء المناخية للمدن التي سيتواجد فيها الفراعنة للترتيب للمرحلة المقبلة.

وكانت القرعة أوقعت مصر في المجموعة الأولى مع روسيا وأوروغواي والسعودية. وقال هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يرى أن مجموعة مصر في المونديال هي الأصعب والأقوى، مضيفا أنه كان يتمنى خوض مباراة الافتتاح مونديال، موضحا ان تلك المباراة ستجذب أنظار جميع عشاق الساحرة المستديرة في العالم بأكمله.

وقال كوبر، إنه سيحاول تطوير الطريقة التي يلعب بها منتخب مصر، بحيث يحاول المنتخب تقديم كرة ممتعة للجماهير في المونديال.

وتابع كوبر أنه يرى أن الناس تكون سعيدة عندما نحقق الفوز، لكن لا يكونون سعداء عندما نلعب كرة ممتعة ولا نفوز في النهاية.

نجوم المنتخب: «نستطيع»

قال عمر جابر لاعب منتخب مصر وادي لوس أنجيليس الأميركي، رؤيته بشأن مجموعة الفراعنة ببطولة كأس العالم بعد إجراء القرعة أمس أول من أمس، بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال جابر عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بإذن الله لاعبوه وجهازه الفني قد التحدي».

وعلق محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، على قرعة كأس العالم المقامة في روسيا التي أوقعت منتخب منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية.

وكتب محمود تريزيجيه، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «نستطيع.. إن شاء الله».

العبور للدور الثاني

وبحسب استطلاع بعض المواقع ومراكز الاستطلاعات، يملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة لعبور دور المجموعات.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع «أوبتا» المختص بالإحصائيات، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، النسب المتوقعة لاحتمالات تأهل منتخبات المجموعة الأولى لدور الـ 16 في كأس العالم.

وتصدر منتخب أوروغواي الاحتمالات بحصوله على 59.2% للمركزين الأول والثاني المؤهلين لدور الـ 16، يليه روسيا بـ 50.7%، ثم المنتخب الوطني بـ 46.1%، حيث جاءت النسبة المتوقعة لحصوله على المركز الأول 21.6% و24.5% للمركز الثاني، وأخيرا السعودية في الترتيب بنسبة 44%.

المصريون يستعدون للسفر إلى روسيا

يبحث العديد من المشجعين المصريين عن طرق الوصول إلى المدن التي تستضيف مباريات منتخب مصر، حيث ستتواجد مصر في الدور الأول في 3 مدن روسية هي يكاترينبورج، وفولجوجراد، وسان بطرسبورغ.