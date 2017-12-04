رفض ريال مدريد استغلال تعادل منافسه التقليدي المتصدر برشلونة، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو اول من امس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الملكي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام بفارق الأهداف أمام إشبيلية الخامس ومحافظاً على فارق النقاط الثماني خلف غريمه التقليدي في حين رفع «أتلتيك بلباو» رصيده إلى 14 نقطة ليرتقي الى المركز 15.

وقلب ليغانيس تأخره بهدف إلى فوز ثمين ومتأخر 3-1 على فياريال امس. واستعاد ليجانيس نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية في المسابقة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز السابع بفرق نقطة واحدة فقط خلف فياريال لذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.