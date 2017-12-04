اعتلى انتر الصدارة بعد تحقيقه اكبر فوز هذا الموسم على ضيفه كييفو فيرونا 5-0، فيما سجل حارس بينيفنتو الصاعد هدفا قاتلا في مرمى ميلان منحه نقطة أولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم، امس في المرحلة الخامسة عشرة.

واستغل انتر خسارة المتصدر السابق نابولي بهدف وحيد اول من امس أمام يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الستة الماضية، فرفع رصيده الى 39 نقطة، وبقي الوحيد من دون خسارة، بفارق نقطة عن نابولي ونقطتين عن يوفنتوس.

وهذه المرة الثانية يحصد انتر 39 نقطة في 15 مرحلة، بعد موسم 2006-2007 عندما احرز اللقب. على ملعب سان سيرو وامام 53 الف متفرج، يدين فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزه الكبير الى لاعبه الكرواتي ايفان بيريسيتش الذي سجل ثلاثية بتسديداته اليسارية (23 و57 و90+1) رافعا رصيده الى 7 أهداف. وأضاف لانتر ايضا متصدر ترتيب هدافي الدوري وقائده الأرجنتيني مارو ايكاردي (16 هدفا) (38)، والسلوفاكي ميلان شكرينيار (60).

وارتقى فيورنتينا الى المركز السابع بفوزه الأول في خمس مباريات على ضيفه ساسوولو المتواضع 3-0.

وشهدت مباراة بينيفنتو متذيل الترتيب وضيفه ميلان مع مدربه الجديد جينارو غاتوزو، أحد السيناريوهات الدرامية في تاريخ «سيري أ».

وفي محاولة يائسة أخيرة أمام المرمى من ضربة ركنية، ارتقى الحارس البرتو برينيولي، المعار من يوفنتوس، وزرع الكرة برأسه في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الدولي جانلويجي دوناروما مسجلا هدف التعادل 2-2 (90+5). وحصد بينيفنتو، الواقع على بعد 50 كلم شمال- شرق مدينة نابولي الجنوبية، نقطته الأولى في الدوري بعد 14 خسارة متتالية. وكان بينيفنتو متذيل الترتيب يملك أسوأ سجل في تاريخ البطولات الاوروبية الكبرى، متخطيا رقم مان يونايتد الانجليزي الذي مني بـ12 خسارة متتالية مطلع موسم 1930-1931. وتعادل بولونيا التاسع مع ضيفه كالياري الثالث عشر 1-1.

إسبانيا

فاجأ خيتافي ضيفه فالنسيا الثاني وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم 1-0 في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إسبانيا.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 31 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف برشلونة، ونقطة واحدة فقط امام اتلتيكو مدريد الثالث. ورفع خيتافي في المقابل رصيده الـ19 نقطة في المركز الثامن.

وكان ريال مدريد قد تعثر وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو اول من امس.

ورفع الملكي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام بفارق الأهداف أمام إشبيلية الخامس ومحافظا على فارق النقاط الثماني خلف غريمه التقليدي في حين رفع «أتلتيك بلباو» رصيده إلى 14 نقطة ليرتقي الى المركز 15.

وفاز ليغانيس على فياريال 3-1.

فرنسا

صعد ليون الى وصافة بطولة فرنسا مؤقتا بفوزه على مضيفه كاين 2-1، وأهدر نانت الخامس نقطتين بتعادله مع مضيفه سانت اتيان 1-1.

ورفع ليون رصيده الى 32 نقطة.