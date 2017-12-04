حقق كليفلاند كافالييرز وصيف البطل فوزه الحادي عشر تواليا على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 116-111، وفاز بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية على ضيفه فينيكس صنز بالنتيجة ذاتها ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأكد الفريقان زعامتهما للمنطقة، خصوصا بعد ان ازاح كليفلاند فريقي ديترويت بيستونز، الذي بقي ثانيا لفترة طويلة، وتورونتو رابتورز.

وثبت كليفلاند اقدامه في المركز الثاني بعد ان رفع رصيده الى 16 فوزا و7 هزائم، لكنه لايزال بعيدا عن بوسطن متصدر المنطقة الذي حقق فوزه الـ 20 مقابل اربع هزائم فقط، ملحقا الخسارة الـ 16 بفينيكس (مقابل 8 انتصارات) القابع في المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الغربية.

واذا كان تورونتو ثالث المنطقة (14 مقابل 7) لم يلعب، فإن ديترويت واصل تراجعه ومني بالخسارة الثانية على التوالي والسادسة في ست مباريات خارج ارضه، بسقوطه امام مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 103-108.

ويدين فيلادلفيا الذي عزز موقعه في المركز الخامس (13 مقابل 9) بهذا الفوز المهم بشكل خاص الى نجمه الكاميروني لاعب الارتكاز جويل ايمبيد صاحب الـ 25 نقطة في اللقاء.

وقاد اليوناني يانيس انطيطوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 109-104 ونقله الى المركز السادس في ترتيب المنطقة (11 مقابل 9) بتسجيله 33 نقطة.

وفي المنطقة الغربية، حقق المدرب ريك كارليل الانتصار رقم 700 في دوري المحترفين بقيادته دالاس مافريكس الى فوز كبير على ضيفه لوس انجيليس كليبيرز 108-82.

ورغم غياب احد ابرز عناصره انطوني ديفيس، تغلب نيو أورليانز بيليكانز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 123-116. وتغلب دنفر ناغتس على لوس أنجليس ليكرز 115-100، وخسر بروكلين نتس امام أتلانتا هوكس 102-114.