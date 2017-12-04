فقد الملاكم البورتوريكي ميغل كوتو لقب بطل العالم في الوزن فوق المتوسط (حسب تصنيف المنظمة العالمية) اثر خسارته بالنقاط امام الاميركي صدام علي في نيويورك، وقرر الاعتزال في سن السابعة والثلاثين.

ومني كوتو بإجماع القضاة الثلاثة (113-115 و113-115 و112-116) بالخسارة السادسة في مسيرة حافلة بالنجاحات تتضمن 41 انتصارا.

ومنذ بداية احترافه في العام 2001، احرز كوتو 6 القاب وتوج في اربعة اوزان مختلفة، لكنه خسر اهم واقوى المباريات امام الفلبيني ماني باكياو (2009) والاميركي فلويد مايويذر (2012) والمكسيكي ساوول «كانيلو» الفاريز (2015).

بدوره، حقق صدام علي فوزه السادس والعشرين في 27 مباراة، وهو الاول على اللقب.