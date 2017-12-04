فسخ نادي كولون الألماني لكرة القدم عقده مع المدرب بيتر شتوغر المدير الفني للفريق أمس نظرا لسوء نتائج الفريق الذي يقبع حاليا في قاعد جدول الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات و11 هزيمة.

ولم يحقق كولون أي انتصار في البوندسليغا منذ بداية الموسم ليصبح مهددا بقوة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

وفسخ النادي العقد أيضا مع مانفريد شميد المدرب المساعد لشتوغر وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى شتيفان روتنبيك مدرب فريق الشباب (تحت 19 عاما) بالنادي ليقود الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة حتى عطلة الشتاء.

وكان النمساوي شتوغر (51 عاما) تولى تدريب الفريق في 2013 وقاده للعودة إلى البوندسليغا في الموسم التالي، كما قاده في الموسم الماضي إلى العودة للمشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عاما.