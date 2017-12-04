مرة أخرى، تعود فعاليات بطولة كأس العالم للأندية للانطلاق في أحضان أبوظبي يوم الأربعاء المقبل بنسخة مثيرة تشهد مشاركة فريقين من الكرة العربية هما الجزيرة الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.

وأقيمت معظم نسخ البطولة في أحضان اليابان التي تولت رعاية البطولة لسنوات لم يقطعها سوى عامين في الإمارات وذلك في 2009 و2010، ومثلهما في المغرب وذلك في 2013 و2014.

وبعدما أقيمت النسختان الماضيتان في 2015 و2016 في ملاعب اليابان، تعود البطولة هذا العام والعام المقبل إلى أحضان الإمارات.

وتجتذب أبوظبي أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة بطولة العالم الرابعة عشرة (الثالثة عشرة رسميا) للأندية والتي تقام من السادس إلى 16 المقبل.

وتقام فعاليات البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبمشاركة سبعة أندية من القارات الست.

وتشهد البطولة للمرة الحادية عشرة مشاركة فريق من الدولة المنظمة هو الجزيرة بطل الدوري الإماراتي لمنح البطولة المزيد من الاهتمام الجماهيري رغم أنها تقام للمرة الثالثة عشرة على التوالي.

ومرت بطولة العالم للأندية بمراحل عدة، حيث ظلت محصورة لعشرات السنوات وبالتحديد منذ عام 1962 بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية تحت اسم بطولة «كأس تويوتا انتركونتننتال».

ومع بداية القرن الحادي والعشرين وارتفاع مستوى كرة القدم في أفريقيا وآسيا واتحادي كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) والأوقيانوسية خلال العقدين الماضيين، تحولت النظرة إلى البطولة من مجرد لقاء حاسم على الكأس بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية إلى بطولة عالم حقيقية تشبه كأس العالم للمنتخبات.

ولذلك أقيمت البطولة عام 2000 بمشاركة ممثلين من القارات الست لكنها عادت مجددا لتقام بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية بعدما أعلنت شركة «آي إس إل» الراعية لبطولات الفيفا إفلاسها.

واستمر العمل بكأس انتركونتننتال بين عامي 2001 و2004 قبل أن تعود فكرة بطولة العالم بين أبطال القارات الست من جديد لتوضع حيز التنفيذ بداية من عام 2005.

ويعتبر الفيفا هذه البطولة (مونديال 2005) هي الأولى نظرا لمشاركة فرق أخرى بخلاف أبطال القارات الست في البطولة التي أقيمت عام 2000 في حين اقتصرت البطولة خلال الأعوام الـ 12 الماضية على أبطال القارات الست ولذلك تخرج بطولة عام 2000 من الحسابات الرسمية في تاريخ البطولة.

وكانت بطولة عام 2000 هي الأولى للأندية في الألفية الثالثة وأقيمت في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين بمشاركة ثمانية أندية.

ويطمح الريال مجددا إلى استغلال خبرته وصفوفه الحافلة بالنجوم للدفاع عن لقبه العالمي والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة بشكلها الحالي وذلك بعدما نجح في الدفاع عن لقب دوري الأبطال الأوروبي ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من ربع قرن.

وإذا توج الريال باللقب، سيكون اللقب هو الخامس على التوالي لممثل القارة الأوروبية في هذه البطولة والعاشر في آخر 11 نسخة كما سيكون العاشر في 14 نسخة للبطولة منذ عام 2000.

وتشهد النسخة الجديدة في أبوظبي خلال الأيام المقبلة مشاركة أوكلاند سيتي للمرة التاسعة (رقم قياسي) كما تعود الكرة العربية للظهور في هذه النسخة بفريقين هما الجزيرة والوداد علما بأن أوراوا ريد دياموندز الياباني حرم الكرة العربية من ممثل ثالث بعدما تغلب على الهلال السعودي في نهائي دوري أبطل آسيا.

سجل المباريات النهائية

فيما يلي سجل المباريات النهائية في بطولات كأس العالم للأندية:

2000 - كورينثيانز البرازيلي × فاسكو داجاما البرازيلي 0-0 (4-3).

2005 - ساو باولو البرازيلي × ليفربول الإنجليزي 1-0.

2006 - انترناسيونال البرازيلي × برشلونة الإسباني 1-0.

2007 - ميلان الإيطالي × بوكا جونيورز الأرجنتيني 4-2.

2008 - مان يونايتد الإنجليزي × ليجا دي كويتو الإكوادوري 1-0.

2009 - برشلونة الإسباني × استوديانتس الأرجنتيني 2-1 (بعد وقت إضافي).

2010 - إنتر ميلان الإيطالي × مازيمبي الكونغولي 3-0.

2011 - برشلونة الإسباني × سانتوس البرازيلي 4-0.

2012 - كورينثيانز البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي 1-0.

2013 - بايرن ميونيخ الألماني × الرجاء البيضاوي المغربي 2-0.

2014 - ريال مدريد الإسباني × سان لورنزو الأرجنتيني 2-0.

2015 برشلونة الإسباني × ريفر بليت الأرجنتيني 3-0.

2016 ريال مدريد الإسباني × كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 (وقت إضافي).

الجوائز المالية

قائمة بحجم الجوائز المالية لأصحاب المراكز المختلفة في بطولة كأس العالم للأندية:

قيمة الجائزة بالدولار

المركز الأول: خمسة ملايين، المركز الثاني: أربعة ملايين، المركز الثالث: 2.5 مليون،

المركز الرابع: مليونان،

الخامس: 1.5 مليون، المركز السادس: مليون واحد، المركز السابع: 500 ألف.

هدافو البطولات السابقة

سجل بأسماء هدافي بطولات كأس العالم للأندية:

2000 - الفرنسي نيكولا أنيلكا - 3 أهداف - والبرازيلي روماريو 3.

2005 - البرازيلي أموروزو (هدفان) - والإنجليزي بيتر كراوتش (هدفان) - والكوستاريكي ألفارو سابوريو (هدفان) - السعودي محمد نور (هدفان).

2006 - المصري محمد أبوتريكة - 3 أهداف.

2007 - البرازيلي واشنطن - 3 أهداف.

2008 - الإنجليزي واين روني - 3 أهداف.

2009 - البرازيلي دينلسون - 4 أهداف.

2010 - الكولومبي ماوريسيو مولينا - 3 أهداف.

2011 - الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفان) - البرازيلي أدريانو كوريا (هدفان).

2012 - الياباني هيساتو ساتو - 3 أهداف - الأرجنتيني سيزار دلغادو 3 أهداف.

2013 - الأرجنتيني سيزار دلجادو (هدفان). البرازيلــي رونالدينــيو (هدفان) - الأرجنتيني داريو كونكا (هدفان) - المغربي محسن ياجور (هدفان).

2014 - الإسباني سيرخيو راموس (هدفان) - الويلزي جاريث بيل (هدفان) - المكسيكي جيراردو تورادو (هدفان).

2015 - الأوروغوياني لويس سواريز 5 أهداف.

2016 - البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 أهداف.