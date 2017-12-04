حقق مان سيتي المتصدر فوزه الثالث عشر على التوالي وكان صعبا على حساب ضيفه وست هام يونايتد 2-1، أمس في المرحلة الخامسة عشرة للدوري الانجليزي في كرة القدم.

وسجل الارجنتيني نيكولاس اوتاميندي (57) والإسباني دافيد سيلفا (83) لسيتي، بعد ان تقدم وست هام عبر الايطالي انجيلو اوغبونا (44).

وحافظ مان سيتي بالتالي على سجله خاليا من الخسارة، وهو الوحيد التي لم يخسر في البطولة هذا الموسم، فرفع رصيده الى 43 نقطة، بفارق ثماني نقاط امام مان يونايتد الثاني الذي حقق بدوره فوزا مهما على ارض غريمه ارسنال 3-1 اول من امس.

ويواصل سيتي عروضه الاستثنائية على الساحتين المحلية والأوروبية، وكان حقق خمسة انتصارات متتالية في مسابقة دوري ابطال اوروبا التي بلغ دورها ثمن النهائي.

ولكن فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا بدأ يعاني لتحقيق الانتصارات برغم سيطرته الميدانية، وهو كان واجه صعوبة بالغة لتخطي ساوثمبتون 2-1 في المرحلة السابقة، وانتظر حتى الوقت القاتل قبل ان يحسم الجناح رحيم سترلينغ الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد ان كان نجمه البلجيكي المتألق هذا الموسم كيفن دي بروين افتتح التسجيل في الدقيقة 47.

كانت البداية ضاغطة لسيتي الذي سيطر على المجريات في الشوط الأول بنسبة اكثر من 70% بحثا عن هدف مبكر.

افتتح وست هام التسجيل برأسية الايطالي انجيلو اوغبونا. وهو الهدف الأول لاوغبونا في 144 مباراة في مسيرته التي احترف فيها ايطاليا وانجلترا.

ضغط سيتي بشكل هائل ونجح في ادراك التعادل عن طريق الأرجنتيني اوتاميندي الذي وضعها في الشباك.

استمر سيتي بضغطه الهائل وأضاف هدفا ثانيا قبل النهاية بسبع دقائق اثر كرة متقنة من دي بروين فوق المدافعين تابعها سيلفا بلمسة واحدة بيسراه في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي مباراة ثانية، تعادل بورنموث مع ضيفه ساوثمبتون 1-1. ورفع ساوثمبتون رصيده الى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطتين امام بورنموث الرابع عشر.