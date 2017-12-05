مصير يوفنتوس الإيطالي وصيف البطل سيكون بين يديه عندما يواجه اليوم اولمبياكوس اليوناني، فيما يلتقي بايرن ميونيخ وضيفه باريس سان جرمان في مباراة ثأرية لتحديد الزعامة بينهما، وذلك في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

في المجموعة الرابعة، كان الاعتقاد السائد هو أن اليوفي سيحسم بطاقته قبل الوصول الى الجولة الأخيرة، لكن حصوله على نقطة واحدة من مواجهتيه مع برشلونة واكتفاءه بالتعادل خارج قواعده مع سبورتينغ لشبونة جعلاه ينتظر حتى مباراته مع اولمبياكوس.

وبعد أن ضمن برشلونة تأهله والصدارة في الجولة السابقة بتعادله مع فريق «السيدة العجوز» في تورينو، سينال بطل ايطاليا البطاقة الثانية في حال فوزه على اولمبياكوس وذلك بغض النظر عن نتيجة سبورتينغ في «كامب نو».

كما سيضمن اليوفي تأهله حتى في حال الخسارة، شرط عدم فوز سبورتينغ وذلك لأن تعادل الفريق البرتغالي في «كامب نو» سيجعله على المسافة ذاتها من منافسه الإيطالي ولكل منهما 8 نقاط لكن الأخير يتمتع بأفضلية المواجهتين المباشرتين بينهما كونه فاز ذهابا 2-1.

وفي المجموعة الثانية، سيكون بايرن ميونيخ أمام مهمة صعبة عندما يستضيف سان جرمان لأنه بحاجة للفوز بفارق اربعة أهداف على رجال المدرب الإسباني اوناي ايمري من أجل ازاحتهم عن الصدارة، كونه خسر ذهابا بثلاثية نظيفة.

وكانت خسارة البافاري في باريس مفصلية إذ أدت الى اقالة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي والاستعانة بمدربه القديم يوب هاينكيس للمرة الرابعة.

وحقق بايرن بداية رائعة مع المدرب الذي قاده الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا عام 2013، إذ فاز في تسع من مبارياته العشر معه حتى الآن.

لكن مهمة اليوم ستكون صعبة ضد فريق فاز بجميع مبارياته الخمس في المسابقة حتى الآن.

وفي المجموعة الأولى، تبدو بطاقة الدور الثاني في جيب مان يونايتد وذلك عندما يستضيف سسكا موسكو الروسي.

وسيضمن «المان» تأهله والصدارة في حال تعادله وبإمكانه التأهل حتى لو خسر بفارق ستة أهداف في حال لم يفز بازل السويسري على مضيفه بنفيكا البرتغالي.

ويتصدر فريق «الشياطين الحمر» بفارق 3 نقاط عن كل بازل وسسكا، فيما يقبع بطل البرتغال في ذيل المجموعة دون نقاط.

وفي حال السقوط المستبعد ليونايتد على ارضه وفوز بازل على بنفيكا، ستتعادل الفرق الثلاثة بـ12 نقطة، وسيتأهل يونايتد إلا في حال خسارته بفارق سبعة أهداف كما سيتصدر إلا في حال خسارته بفارق خمسة أهداف، ما يجعل تأهله محسوما الى حد كبير.

ولا ينسحب الأمر ذاته على اتلتيكو مدريد الذي يبدو في طريقه لتوديع المسابقة لأن عليه الفوز على مضيفه تشلسي الذي ضمن أولى بطاقتي المجموعة الثالثة، وأن يخسر روما أمام ضيفه المتواضع قره باخ الاذربيجاني الذي تلقت شباكه 13 هدفا حتى الآن.