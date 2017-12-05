اكد كارلو انشيلوتي، الذي تردد اسمه للاشراف على منتخب ايطاليا لكرة القدم، انه ليس مهتما بهذا المنصب وانه يفضل الاستمرار «بتدريب الاندية». وقال كارلو: الاتحاد اتصل بي للقيام بدور مدرب المنتخب، لكني لا اريد تبديل مهنتي.

واوضح انشيلوتي الذي درب يوفنتوس وميلان وتشلسي وباريس سان جرمان وريال مدريد «سيكون حلما لي الجلوس على مقاعد احتياطي الآزوري، لكن ان اكون مدربا لناد شيء وان اكون مديرا فنيا لمنتخب شيء آخر. اريد ان استمر في تدريب الاندية».

واعتبر انشيلوتي ان «كرة القدم الايطالية تعاني من مشاكل جدية، ولا اعتقد اني استطيع حلها بمفردي».