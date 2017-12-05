قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية امس ان إدارة نادي ريال مدريد ترى أنه حان الوقت لدعم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وتجديد الثقة به وذلك للمرة الأولى منذ عامين، بعد تنامي الشائعات والشكوك حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء النتائج.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الملكي ترغب في فعل الشيء نفسه مع أيقونة الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد الفريق إلى العديد من النجاحات سواء في الماضي أو مؤخرا.

وتحدث فلورينتيو بيرز بكل وضوح عن وضع زيدان الذي قال عنه: «إنه أفضل مدرب لريال مدريد، لقد ولد للقيام بهذا».