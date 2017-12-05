ذكرت وسائل اعلام استرالية ان الالماني يورغن كلينسمان الذي اقيل في 2016 من منصبه كمدرب للمنتخب الأميركي في كرة القدم بعد بداية كارثية في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا، أبدى اهتماما بتدريب منتخب استراليا.

وأوضحت صحيفة «اديلاييد ادفرتايزر» ووسائل اعلام اخرى ان كلينسمان (53 عاما) طلب الى أحد الاصدقاء المقربين منه ان يقوم بجس النبض لخلافة انج بوستيكوغلو الذي استقال من منصبه بعد ان قاد منتخب «سوكيروس» الى النهائيات على حساب سورية في الملحق الآسيوي أولا، ثم هندوراس في ملحق آسيا- الكونكاكاف.

واضافت الصحيفة ان السبب في اهتمام كلينسمان بمنتخب استراليا «هو الوضع الرياضي المشابه لما كانت عليه حال الولايات المتحدة» قبل ان يتولى تدريب منتخبها.

وحسب شبكة «اس بي اس»، تبلغ الميزانية السنوية المحددة من قبل الاتحاد الاسترالي لمنصب المدرب 1.14 مليون دولار، أي نصف ما كان يتقاضاه كلينسمان من الاتحاد الاميركي.