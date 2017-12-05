كشفت تقارير صحافية عن صراع محتمل بين كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن البطولات الدولية في عام 2021.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو الإسبانية» أن الفيفا يريد تنظيم بطولة كأس عالم للأندية عام 2021 بمشاركة 24 فريقا، تكون بديلا لكأس القارات، إلا أن «اليويفا» يشعر بالقلق من هذه البطولة الجديدة، التي قد تهدد بطولته الأهم والأكبر على مستوى الأندية، وأيضا على المستوى التسويقي دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر يقال ان «اليويفا» هو أيضا يريد إجراء تعديل على بطولته الجديدة «دوري الأمم الأوروبية»، التي ستنطلق في سبتمبر 2018، حيث يريد إضافة 4 منتخبات من قارات أخرى، إضافة إلى الأربعة المتأهلة للمرحلة النهائية من القارة الأوروبية.

ويريد بالتالي إشراك منتخبين من قارة أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى منتخب من أفريقيا وآخر من آسيا، فيما يشعر الفيفا أيضا بالقلق من هذه الخطوة، والتي ستجعل بطولة اليويفا الجديدة بمنزلة «كأس عالم مصغرة» قد تجذب الرعاة والبث التلفزيوني، ويشكل ذلك تهديدا قويا لبطولة كأس العالم التي ينظمها «الفيفا» كل 4 سنوات.