سحق غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب مضيفه ميامي هيت 123-95، وحلق هيوستن روكتس في صدارة المنطقة الغربية بفوزه على مضيفه لوس انجيليس ليكرز 118-95 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق غولدن المتألق منذ أن تولى الإشراف على تدريبه النجم السابق ستيف كير قبل ثلاث سنوات حيث توج عامي 2015 و2017 وحل وصيفا عام 2016، فوزه الثالث تواليا والثامن عشر مقابل 6 هزائم، وألحق بميامي الخسارة الثانية عشرة مقابل 11 فوزا.

من جانبه، لم يجد هيوستن صعوبة تذكر في تحقيق الفوز السابع على التوالي والثامن عشر منذ بداية البطولة مقابل 4 هزائم فقط، فيما تواصل الخط التنازلي لليكرز ومني بخسارة خامسة على التوالي وخامسة عشرة في البطولة مقابل 8 انتصارات.

والفوز هو الثالث لغولدن في رحلته خارج أرضه حيث يتعين عليه خوض ثلاث مباريات أخرى ضد نيو اورليانز بيليكنز وتشارلوت هورنتس وديترويت بيستونز قبل العودة الى معقله في اوكلاند.

وتألق ثلاثي هيوستن المؤلف من جيمس هاردن (36 نقطة) واريك غوردون (22 نقطة) وكريس بول في اول عودة له الى لوس انجيليس منذ انتقاله من كليبرز (21 نقطة)، معززا بدفاع كلينت كابيلا (8 نقاط و13 متابعة).

وبرز من الخاسر بشكل لافت كايل كوزما (22 نقطة و12 متابعة)، لكنه لم يستطع رد الخسارة عن فريقه رغم مؤازرة أربعة آخرين من زملائه سجل كل منهم ما يزيد على 10 نقاط أفضلهم براندون اينغرام (18 نقطة و9 متابعات).

وحقق هيوستن الفوز السادس على التوالي خارج أرضه وبفارق يزيد في حده الأدنى على 15 نقطة، وهذا ما لم تشهده البطولة من قبل.

وسقط العملاق الثالث في المنطقة الغربية سان انتونيو سبيرز على أرض مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 87-90، ومني بخسارته الثالثة في آخر 10 مباريات، بعد ان فضل مدربه غريغ بوبوفيتش إراحة نجومه لاماركوس الدريدج والفرنسي طوني باركر والارجنتيني مانو جينوبيلي، في حين غاب كاوهي لينرد لعدم تعافيه من الاصابة.

وتلقى سان انتونيو الخسارة الثامنة (مقابل 15 فوزا)، وبقي اوكلاهوما تاسعا في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 10 انتصارات و12 خسارة، أمام كليبرز الذي تلقى خسارة ثالثة متتالية ورابعة عشرة في البطولة (مقابل 8 انتصارات) بسقوطه على ارض مينيسوتا تمبروولفز 106-112.