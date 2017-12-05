قالت تقارير صحافية إنجليزية، إن دانيلو مدافع مان سيتي يخشى فقدان موقعه في قائمة المنتخب البرازيلي قبل كأس العالم 2018 بروسيا.

ويدرس لاعب ريال مدريد السابق، الرحيل عن السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية للحصول على فرصة المشاركة أساسيا بصورة أكبر.

وكان الظهير الأيمن البرازيلي قد انضم للسيتي منذ 4 أشهر، قادما من العملاق الاسباني الريال إلا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لم يشارك سوى في 12 مباراة مع فريق المدرب بيب غوارديولا في جميع المسابقات.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن مصدر من داخل ملعب الاتحاد، قوله: «دانيلو قلق بشأن مستقبله مع فريق البرازيل قبل نهائيات كأس العالم، إنه لا يحصل على فرص كبيرة هنا في الوقت الراهن، كايل ووكر لا يعطيه أي فرصة على الإطلاق، وحتى فابيان ديلف، يمنعه أيضا من اللعب على الجهة الأخرى من الدفاع، الوضع أصبح صعبا جدا بالنسبة له».

وكشفت وسائل الإعلام أيضا عن قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في العرس العالمي.