يتحين المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الفرصة لإزاحة زميله البلجيكي روميلو لوكاكو من التشكيلة الأساسية لمان يونايتد وذلك في ظل معاناة لاعب ايفرتون السابق أمام المرمى في مبارياته الأخيرة مع فريق «الشياطين الحمر».

وبعد أن استهل مشواره مع يونايتد الذي دفع هذا الموسم 75 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه من ايفرتون، بأفضل طريقة ممكنة من خلال تسجيل 11 هدفا في مبارياته الـ10 الأولى، اكتفى لوكاكو بهدف يتيم في مبارياته الـ12 الأخيرة.

ورغم معاناته أمام المرمى، يواصل المدرب البرتغالي ليونايتد جوزيه مورينيو مساندته للاعب البلجيكي، معربا عن رضاه عن الأداء الشمولي الذي يقدمه المهاجم الدولي، لكن ذلك لا يعني أن الأخير ليس تحت الضغط بل هو مطالب بتجديد الموعد مع الشباك في أسرع وقت ممكن، لاسيما بعد تعافي ابراهيموفيتش من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ أواخر الموسم الماضي.

ويرى القائد السابق ليونايتد غاري نيفيل أنه «بالنسبة لمهاجم، فكل شيء يتمحور حول تسجيل الأهداف، وللأسف، الناس سيقيمون اللاعب استنادا الى هذا الأمر»، مستطردا «لكن بعيدا عن الأهداف، فإن مساهمته تبدو كبيرة جدا».

وواصل: «لقد عانى. كان من المتوقع أن يحصل هذا الأمر في مرحلة ما، لاسيما بعد بدايته الصاروخية، لكننا في مرحلة مهمة من الموسم وهو مطالب بالتسجيل».

وفي مقال كتبه مؤخرا لموقع «سكاي سبورت»، قال نيفيل: «لا أرى أن زلاتان ابراهيموفيتش يشكل على الإطلاق تهديدا للوكاكو، بل أراه مكملا له»، مضيفا: «زلاتان واثق من نفسه لكن لوكاكو هو الرقم واحد، المشجعون والمدرب يؤمنون به وإذا كان يواجه اي شكوك ومشاكل فعليه إبعادها عن ذهنه».

ويدخل يونايتد اسبوعا قد يكون مصيريا بالنسبة لموسمه، ما يزيد الضغط على لوكاكو الذي يتواجه ورفاقه مع ضيفهم سسكا موسكو الروسي اليوم في الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل التواجه على أرضهم ايضا مع جارهم اللدود مان سيتي المتصدر في لقاء مهم في الدوري المحلي، حيث يحتاج «الشياطين الحمر» الى الفوز للعودة الى دائرة المنافسة.

ونظرا الى ما يقدمه لوكاكو في المباريات الأخيرة، سيكون يونايتد مضطرا للبحث عن هدافين آخرين إذا ما أراد تحقيق النتائج التي يطمح اليها.