كشفت تقارير صحافية عن كواليس تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة ليظل مع الفريق الكتالوني حتى عام 2021.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن عرضا أسطوريا من مان سيتي لعب دورا محوريا في إجبار البارسا على قبول شروط ميسي للتجديد. وكان البرغوث قد وقع مؤخرا على عقد جديد مع البلوغرانا يبقيه حتى عام 2021 كما تم إدراج شرط جزائي في عقده يقدر بـ 700 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن السيتي عرض على ليو مكافأة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي 50 مليون يورو، حال رحيله للسماوي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع البارسا.

وأوضحت الصحيفة أن وكلاء ميسي استغلوا عرض السيتي، بالإضافة إلى انتقال نيمار لباريس سان جرمان، من أجل مساومة إدارة البرسا على تقديم عقد كبير لنجم التانغو.