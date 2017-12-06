وصف كريستيان بوليسيتش لاعب بوروسيا دورتموند ملعب ريال مدريد «سانتياغو برنابيو» بالأصعب في مسيرته، وذلك قبل مواجهة اليوم.

ويعد بوليسيتش، أول لاعب أميركي يلعب على أرضية الملكي في دوري أبطال أووربا، وكان ذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات أيضا العام الماضي وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وقال بوليسيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا «سانتياغو هو أصعب ملعب خضت فيه مباريات».

وأضاف الدولي الأميركي «عندما لعبنا ضد الملكي العام الماضي، بدأت وأنا خائف جدا، ولكن الأمر كان ممتعا، لا يمكنك تخيل الجماهير والملعب الذي لا يصدق».