يبدأ أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس انجلترا لكرة القدم ضد نوتنغهام فورست في الدور الثالث بموجب القرعة.

وتبدأ فرق الدوري الانجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى مشوارها في المسابقة بدءا من الدور الثالث.

وكان الغانرز توج باللقب في 27 مايو الماضي بفوزه على تشلسي 2-1 في المباراة النهائية، علما أنه يحمل الرقم القياسي في البطولة برصيد 13 لقبا.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يلعب مان سيتي متصدر ترتيب البريمييرليغ مع بيرنلي، ووصيفه مان يونايتد مع ديربي كاونتي، وتشلسي مع نورويتش سيتي، وتوتنهام مع ويمبلدون، وليفربول مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث كانت آخر مواجهة بينهما في الكأس خلال موسم 2011-2012، لحساب نصف نهائي البطولة، عندما فاز الريدز بنتيجة 2-1.

وتقام مباريات الدور الثالث بين 5 و7 يناير.

مباريات فرق الدرجة الممتازة:

واتفورد - بريستول سيتي (أولى)

ليفربول - إيفرتون

برايتون - كريستال بالاس

بورنموث - فايلد (رابعة) او ويغان (ثانية)

كوفنتري (ثالثة) - ستوك سيتي

بولتون (أولى) - هادرسفيلد

نوتنغهام فورست (أولى) - أرسنال

مان يونايتد - دربي كاونتي (أولى)

غورست غرين (ثالثة) - وست بروميتش البيون

توتنهام - ويمبلدون (ثانية)

فليتوود (ثانية) او هيريفورد (سادسة) - ليستر سيتي

مان سيتي - بيرنلي

شروسبري (ثانية) - وست هام

وولفرهامبتون (أولى) - سوانسي سيتي

نيوكاسل - لوتون (ثالثة)

فولهام (أولى) - ساوثمبتون

نوريتش سيتي (أولى) - تشلسي

من جهة أخرى، أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت أمس عن مواجهة سهلة لريال مدريد، فيما أوقعت برشلونة، حامل اللقب، في صدام صعب.

وسيواجه ريال مدريد، نومانسيا (أحد فرق دوري الدرجة الثانية)، فيما يصطدم برشلونة بسيلتا فيغو، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع لييدا ايسبورتيفو، بينما يصطدم فالنسيا بلاس بالماس.

وأسفرت باقي المواجهات عن وقوع إشبيلية أمام قادش، وإسبانيول ضد ليفانتي، وفياريال مع ليغانيس، وألافيس أمام فورمينتيرا.

وستجرى مباريات الذهاب من هذا الدور خلال أيام 2، و3، و4 من يناير المقبل على أرضية ميدان الفريق الأول، بينما الإياب فسيكون في الـ 9 و10 و11 من الشهر نفسه.