ليفربول المتألق محليا في الآونة الأخيرة سيكون بحاجة الى نقطة من مباراته وضيفه سبارتاك موسكو الروسي لكي يضمن اليوم بطاقة تأهله الى الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ظل الأداء الهجومي اللافت الذي يقدمه مؤخرا رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بقيادة المصري محمد صلاح، لا يبدو الفوز بعيدا عن متناولهم في مباراة الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، وفي حال تحقق ذلك سيحسم «الحمر» الصدارة لصالحهم بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة أمام إشبيلية، فيما يحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ما يعني أن الفريق الروسي بحاجة الى الفوز في «أنفيلد» ليحصل على بطاقته (تعادل مع ليفربول ذهابا 1-1).

وتبدو جميع الظروف ملائمة لكي يحجز الليفر بطاقته الى الدور الثاني للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، لاسيما إذ قدم اداء مماثلا لذلك الذي قدمه في مباراتيه الأخيرتين في الدوري المحلي حين اكتسح ستوك سيتي 3-0 وبرايتون 5-1.

ويقدم فريق كلوب اداء هجوميا لافتا بعدما وجد طريقه الى الشباك 25 مرة في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.

وسيكون اشبيلية بحاجة ايضا الى التعادل أمام مضيفه ماريبور السلوفيني لكي يضمن تأهله، كما أنه سيتأهل في حال الخسارة، شرط عدم فوز سبارتاك على ليفربول. كما سينهي النادي الأندلسي الدور الأول في الصدارة في حال فوزه وتعثر ليفربول.

وبعدما ضمن تأهله وصدارة المجموعة السادسة، يحل مان سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا ثقيلا على شاختار الأوكراني على ملعب «ميتاليست ستاديوم».

ويحتاج شاختار الى تجنب الهزيمة أمام رجال المدرب بيب غوارديولا لكي يحسم البطاقة الثانية، أو الى تعثر نابولي الإيطالي أمام مضيفه فيينورد الهولندي.

ولن تكون مهمة شاختار سهلة بتاتا أمام فريق متألق فاز بجميع مبارياته الخمس في المسابقة حتى الآن، وخرج ايضا منتصرا من مبارياته الـ13 الأخيرة في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 8 نقاط عن اقرب ملاحقيه.

وسيتطلع نابولي الى سيتي لكي يسدي له خدمة بالفوز على مضيفه الأوكراني، لكن على الفريق الإيطالي التركيز أولا على مباراته مع فيينورد الذي سيحاول توديع البطولة بفوز شرفي بعدما فشل في الحصول على اي نقطة من مبارياته الخمس.

وفي المجموعة السابعة، يتصارع بورتو البرتغالي ولايبزيغ الألماني لانتزاع البطاقة الثانية بعدما حسمت الأولى والصدارة لمصلحة بشيكتاش التركي.

وتبدو الأفضلية لمصلحة بورتو الذي يحتاج للفوز على أرضه ضد موناكو بطل فرنسا الذي فقد الامل حتى في الحصول على المركز الثالث ومواصلة مشواره القاري في «يوروبا ليغ» كونه يملك نقطتين فقط، أو الى تحقيق نفس نتيجة لايبزيغ مع ضيفه بشيكتاش، لأن الفريق البرتغالي يملك أفضلية المواجهتين المباشرتين مع الوافد الجديد الى البطولة القارية.

وعلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، يتواجه ريال مدريد بطل النسختين الأخيرتين، مع ضيفه بوروسيا دورتموند في قمة هامشية، وذلك لأن النادي الملكي حسم تأهله وصيفا للمجموعة الثامنة خلف توتنهام الذي ضمن الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين.

سجل إشبيلية يدعمه ضد ماريبور

يحل إشبيلية ضيفا على ماريبور السلوفيني في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بأفضلية عدم الخسارة من قبل في يوغوسلافيا السابقة، حيث حقق الفريق الأندلسي تعادلين وانتصارين خلال لقاءاته السابقة هناك.

وكان إشبيلية قد حل ضيفا من قبل على ماريبور لكن في الدوري الأوروبي موسم 2013/ 2014 عندما تعادل بهدفين لمثلهما.

وبقيادة مدربه السابق الأرجنتيني خورخي سامباولي، فاز إشبيلية على دينامو زغرب الموسم الماضي في الدوري الأوروبي بهدف نظيف أحرزه لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكرواتية.

وتعادل مع فريق رييكا الكرواتي بهدفين لمثلهما في الدوري الأوروبي موسم 2014 /2015.

«ESPN»..تنصف زيزو ورجاله

توج زيدان بلقب أفضل مدرب في العالم من خلال التقييم الذي وضعته الشبكة الإعلامية الإسبانية ESPN وذلك إثر ما قدمه رفقة ريال مدريد. فقد تمكن المدرب الفرنسي من حصد العديد من الألقاب المحلية والآوروبية، بينما كان أهم إنجازاته هو الفوز بدوري الأبطال لموسمين متتاليين. وحصد لاعبو الريال المراكز الأولى في تقييم الأفضل والذي تم وضعه من قبل الشبكة الإعلامية ذاتها، حيث ظهر اسم الرباعي راموس، كارفاخال، مودريتش ومارسيلو.

السيتي بدون نجميه اليوم

يخوض مان سيتي آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام شختار بدون كل من دافيد سيلفا وكيفين دي بروين. وأعلن السيتي الذي تأهل حسابيا لثمن النهائي كأول مجموعته قائمة مكونة من 20 لاعبا سيسافرون إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن سيلفا يغيب بسبب شعوره بآلام عضلية، فيما أن دي بروين موقوف كما يغيب ستونز وميندي بسبب الإصابة.

وتضم القائمة كلا من:

«إيديرسون وكلاوديو برافو ودانييل جريمشو وكايل ووكر ودانيلو وفينسنت كومباني ومانغالا وتوسين أدارابيويو وفابيان ديلف ونيكولاس أوتاميندي وفرناندينيو ويايا توريه وغوندوغان وليروي ساني وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينغ وفيل فودين وبراهيم دياز وأغويرو، وغابرييل جيسوس.