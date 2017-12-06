كشفت تقارير صحافية أن نجم نادي تشلسي لا ينوي تجديد عقده مع الفريق اللندني على أمل الانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد.

وكانت تقارير، قد أوضحت مؤخرا أن البلجيكي إيدين هازارد تلقى عرضا من إدارة البلوز، لتجديد عقده براتب أسبوعي يقدر بحوالي 300 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع ألا يعطي اللاعب الرد النهائي سوى بعد انتهاء الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفتي إكسبريس وتايمز، فإن صاحب الـ 26 عاما غير متحمس للبقاء رغم تألقه مع كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هذا الموسم، حيث يحتل البلوز حاليا المركز الثالث في ترتيب البريمييرليغ.

ووفقا للتقارير، فإن هازارد ينتظر أن يتقدم المرينغي بعرض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يريد صانع الألعاب الرحيل الى الملكي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018.