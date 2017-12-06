فقد نادي بايرن ميونيخ الأمل في استرداد أحد نجومه البارزين والمعار إلى صفوف هوفنهايم الألماني.

وذكرت تقارير صحافية ألمانية أن سيرجي غنابري جناح هوفنهايم المعار من البافاري لا يرغب في العودة الى الفريق في الصيف المقبل.

وضم بايرن ميونيخ غنابري الصيف الماضي من فيردر بريمن، قبل أن يعيره مباشرة إلى هوفنهايم لمدة موسم واحد. وقال موقع «سبورت1» الألماني: غنابري لا يريد العودة إلى بايرن لكونه عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء في أرسنال وهو يشك أن يكون أساسيا حال عودته الى البايرن.

وتابع: غنابري وجد نفسه مجبرا على الانتقال إلى البافاري نظرا لوجود اتفاق بين فيردر بريمن وميونيخ يتيح للأخير أفضلية التعاقد معه.