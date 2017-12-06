تستضيف الإمارات منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم اعتبارا من اليوم وحتى 16 ديسمبر الجاري.

وتقام المسابقة بمشاركة 7 أندية، هي الجزيرة «المنظم» بصفته بطل الدوري الإماراتي، إضافة إلى أبطال 6 قارات: ريال مدريد الإسباني والوداد المغربي وأوراوا الياباني وباتشوكا المكسيكي وغريميو البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفي هذا التقرير نستعرض القيمة التسويقية لأندية البطولة وأبرز نجومها ولاعبيها، وفقا لتقديرات شبكة «ترانسفير ماركت» الشهيرة التي استندت الى معايير سواء خاصة باللاعب وأرقامه الشخصية أو الفريق وإنجازاته التاريخية.

رونالدو يساوي 5 أندية

ويمتلك الملكي التشكيلة الأغلى بين أندية البطولة، بحكم النجوم الذين يضمهم الفريق من مختلف الدول الأوروبية واللاتينية، حيث تبلغ (734.8 مليون يورو).

ويضم الريال بين صفوفه، 16 لاعبا دوليا و12 أجنبيا، وأغلى لاعبيه هم كريستيانو رونالدو (100 مليون يورو) وغاريث بيل (80 مليون يورو)، وتوني كروس (70 مليون يورو)، وكريم بنزيما (60 مليون يورو).

والمثير أن القيمة التسويقية للدون تتجاوز 5 أندية أخرى بالبطولة، هي الوداد وباتشوكا وأوكلاند وأوراوا والجزيرة، حيث يبلغ إجمالي قيمتها (93 مليون يورو).

غريميو البرازيلي

إجمالي قيمته التسويقية (66.4 مليون يورو)، يضم بين صفوفه 4 لاعبين دوليين ومثلهم أجانب.

وأغلى نجومه، هم رأس الحربة لوان (17 مليون يورو)، ولاعب الوسط أرتور والظهير الأيسر برينو (6 ملايين يورو)، وقلب الدفاع بيدرو جروميل وصانع الألعاب سيسيرو، ولاعب الوسط راميرو (4 ملايين يورو).

باتشوكا المكسيكي

قيمته التسويقية 42.6 مليون يورو، يضم بين صفوفه 9 لاعبين دوليين، و11 لاعبا أجنبيا، أشهرهم النجم الياباني كيسوكي هوندا لاعب ميلان السابق.

أوراوا

إجمالي قيمته التسويقية (23.68 مليـــون يورو)، يضم بين صفوفه 6 لاعبين دوليين و3 أجانب، أبرزهم البرازيلي رافائيل سيلفا هداف الفريق بدوري أبطال آسيا (9 أهداف).

الجزيرة

الفريق الإماراتي يضم تشكيلة من اللاعبين إجمالي قيمتها 14.5 مليون يورو، ويتسلح بـ 9 لاعبين دوليين، و4 أجانب.

الوداد

وضع ترانسفير ماركت، قيمة تسويقية لبطل أفريقيا قيمتها 8 ملايين يورو، حيث يضم بين صفوفه 6 لاعبين أجانب، و7 آخرين دوليين.

ضربة البداية

وتنطلق المنافسات اليوم بلقاء يجمع الجزيرة الإماراتي المضيف للحدث وأوكلاند سيتي.