تمنى كيفن دي بروين لاعب وسط مان سيتي أن يكون منافسه بول بوغبا لاعب وسط مان يونايتد حاضرا في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل لأنه يحب «مواجهة أفضل الفرق وأفضل اللاعبين».

وسيبدأ بوغبا تنفيذ عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده بسبب خطأ عنيف ضد هيكتور بيلرين لاعب أرسنال في الجولة الماضية من الدوري.

وقال بوغبا البالغ 24 عاما الأسبوع الماضي في تصريح مثير للجدل، إنه يتمنى إصابة «لاعبين مهمين جدا» في تشكيلة سيتي خلال السباق على اللقب.

وقال دي بروين «لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه.. لا أريد لأي شخص أن يتعرض للإصابة. هذه مسابقة ويرغب المرء في مواجهة أفضل الفرق وأفضل اللاعبين». وأضاف «إنه لاعب رائع وأعرفه قليلا. إنه لا يصدق. تلقى بطاقة حمراء وهكذا تسير الأمور بحدوث إصابات وإيقافات».